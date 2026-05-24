PLN tiene en sus manos el futuro de la ley de armonización eléctrica, en medio del fuego cruzado entre el PPSO y el Frente Amplio; ¿por qué?

La fracción del PLN tomaría una posición sobre el plan de armonización eléctrica, este lunes.

La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) tiene en sus manos el futuro del proyecto para reformar el sistema eléctrico nacional, denominado Ley de Armonización Eléctrica, mientras el Frente Amplio (FA) y el oficialista Pueblo Soberano (PPSO) protagonizan un fuego cruzado sobre la iniciativa legal.

Los diputados del PLN definirán este lunes su posición sobre el proyecto presentado por el gobierno, en octubre del 2022, durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves.

Tal como lo estableció un informe de Servicios Técnicos del Congreso, el expediente 23414 necesita la aprobación de 38 diputados porque crearía una institución autónoma denominada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN).

El partido de gobierno no tiene esos 38 votos, pues solo puede disponer de 30 diputaciones, debido al permiso por maternidad de la congresista limonense Kristel Ward.

En vista de que el Frente Amplio rechaza totalmente el proyecto, al grado de llamarlo “ley del apagón”, los ocho votos que le hacen falta al gobierno tendrían que venir del PLN, agrupación política que no ha visto con malos ojos la iniciativa, pero que todavía está estudiando la propuesta a fondo.

El jefe liberacionista, Álvaro Ramírez, aseguró a La Nación que este lunes tomarían una posición en la reunión de la fracción verdiblanca, un día antes de que ya esté listo el proyecto para votación en primer debate, en el plenario, luego del periodo de consultas obligatorias a instituciones.

Ramírez enfatizó que la opción para enmendar todos los aspectos del proyecto es la retrotracción, una herramienta que permite aprobar proyectos en primer debate y luego devolverlos al trámite anterior, para hacer cambios de fondo en el plenario, convirtiendo este órgano en una comisión general.

El mecanismo implicaría que los diputados puedan presentar las mociones de fondo que consideren necesarias para mejorar la propuesta.

Diferencias internas en el PLN

Mientras el PLN aún están en estudio de la propuesta, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Miguel Guillén, llamó a los legisladores de Liberación para que no le den los votos al gobierno en ese proyecto de ley.

“La armonización eléctrica como está planteada, no es una reforma, es una ruptura. No moderniza con visión social y abre una grieta en una institución que llevó luz donde el mercado nunca habría llegado.

“Liberación no puede votar contra su propia historia, no puede acompañar una iniciativa que dividirá al partido y pondrá en riesgo una de las conquistas más profundas del desarrollo costarricense”, dijo Guillén.

FA alega golpe al ICE

El Frente Amplio anunció, desde el jueves pasado, la guerra contra el proyecto de ley del gobierno, junto con la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) y representantes de los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros.

La diputada Sigrid Segura, del FA, cuestionó la intención de trasladar la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (Docse) del ICE a una nueva institución, para duplicar las funciones que ya realiza el Instituto, y “prácticamente lo eliminarían”.

El Frente Amplio hizo varias advertencias sobre el proyecto de reforma al sistema eléctrico, el jueves anterior. (Cortesía FA/La Nación)

La nueva institución se denominaría Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) y tomaría las potestades que hasta ahora tiene el ICE como operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) y ante el Mercado Eléctrico Regional (MER), en el que se importa y exporta energía.

“Si el ICE funciona y da resultados, y lo dicen incluso las diputaciones de gobierno, por qué quieren eliminarlo”, dijo la congresista.

Segura agregó que las tarifas del servicio de electricidad aumentarían para los consumidores y que una “privatización” del servicio para muchos de los abonados implicaría eventuales apagones, como ha sucedido en los países donde el sistema eléctrico se ha fragmentado y privatizado.

“Cuando el ICE exporta energía a la región, esas ganancias se distribuyen a todo el pueblo, a través de las facturas. Si ese modelo se cambia, esas ganancias irían al sector privado y las tarifas para las familias aumentarían”, dijo Segura.

El jefe del FA, José María Villalta, aseguró que están preparando una consulta ante la Sala Constitucional sobre varios aspectos del proyecto, pero no entró en detalles sobre los puntos por consultar.

Pueblo Soberano acusa al FA de mentir

Este sábado, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) reaccionó a los cuestionamientos del FA sobre el proyecto de “armonización” eléctrica y, a través de un comunicado de prensa, acusó a los frenteamplistas de presuntamente mentir sobre los objetivos de la iniciativa legal.

Según el PPSO es falso que la intención sea privatizar el SEN y alegó que el ICE seguirá siendo “clave para garantizar la electricidad del país”. Sostuvo que la intención es “atraer más inversión y generar competencia”, con la intención de bajar las tarifas que “hoy golpean el bolsillo de miles de familias y empresas”.

También, alegó Pueblo Soberano que es falso que se vayan a generar apagones.

“Costa Rica no puede seguir atrasando decisiones importantes por discursos ideológicos y campañas de miedo. El país necesita garantizar energía suficiente, atraer inversión y generar empleo, protegiendo a los consumidores y manteniendo al ICE como actor fundamental del SEN”, dijo Nogui Acosta, jefe oficialista.

El expediente 23.414 está en agenda para su avance en el plenario gracias a que la presidenta Laura Fernández lo convocó para las sesiones extraordinarias del Congreso, periodo en que el Poder Ejecutivo define cuáles iniciativas se discuten en los diferentes órganos de la Asamblea Legislativa.