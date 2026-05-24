Política

PLN tiene en sus manos el futuro de la ley de armonización eléctrica, en medio del fuego cruzado entre el PPSO y el Frente Amplio; ¿por qué?

Proyecto necesita 38 votos para su aprobación; FA anuncia consulta constitucional, mientras Pueblo Soberano dice que el FA ‘miente’ sobre la iniciativa

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Reunión de fracciones con Laura Fernández
La fracción del PLN tomaría una posición sobre el plan de armonización eléctrica, este lunes. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Armonización eléctricaPLNFrente AmplioPueblo Soberanoley apagón
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.