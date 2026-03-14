Proyecto de ley propone limitar uso de celulares y tabletas en las aulas, ¿en qué consiste la iniciativa?

La Procuraduría General de la República (PGR) dio su visto bueno al proyecto de ley propuesto por la diputada independiente Cynthia Córdoba, que pretende limitar el uso de celulares y tabletas en las aulas de kínder, escuelas y colegios.

La iniciativa de Córdoba, que se procesa bajo el expediente 25.153, aporta informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), según los cuales, el uso desproporcionado de dispositivos electrónicos está vinculado con afectaciones al rendimiento académico, la salud mental, la concentración y la convivencia escolar.

A continuación, le explicamos en qué consiste el proyecto y cuáles fueron las observaciones de la PGR.

Existen abundantes investigaciones científicas que respaldan la afectación del uso excesivo de celulares en las aulas. (Shutterstock/Foto:)

Esto propone la iniciativa

El proyecto de ley, que ya se encuentra en el orden del día del plenario legislativo, regularía el uso de celulares y tabletas electrónicas personales para preescolar, primaria y secundaria, tanto en centros educativos públicos como privados. Esto sería de acatamiento obligatorio.

Según el texto, quedaría prohibido “el uso no pedagógico de teléfonos celulares inteligentes y tabletas electrónicas en todos los centros educativos del país durante el tiempo de clases”. Esto incluiría los recreos.

Solamente habría cuatro excepciones para esta regla: en caso de peligro o fuerza mayor, cuando los dispositivos sean necesarios para garantizar la accesibilidad de personas con alguna discapacidad, para atender condiciones de salud o cuando el docente lo autorice para su uso pedagógico.

No obstante, el uso pedagógico de los dispositivos tiene que ser planificado, definido y supervisado por el docente en actividades de aprendizaje concretas.

Para aplicar esta ley, el Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá dictar un protocolo, de manera que se cumpla la regulación, pero también se apliquen las excepciones.

“Todos los centros educativos deben colocar en lugares visibles información sobre el protocolo”, detalla la iniciativa.

El uso de dispositivos electrónicos en las aulas ya está regulado en 37 estados de Estados Unidos y cerca del 40% de los sistemas educativos alrededor del mundo. La lista la conforman, entre otros, los de España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, el Reino Unido, Corea y Suecia.

Los menores de edad podrán seguir utilizando la tecnología siempre que sean con fines didácticos y con la supervisión del docente. (Eyleen Vargas)

Procuraduría: ‘Proyecto responde a problemática documentada’

Por solicitud de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República se pronunció sobre la iniciativa y consideró que es legal, constitucional y prima el derecho a la educación y el interés superior de los menores de edad.

“La regulación propuesta responde a una problemática ampliamente documentada a nivel nacional e internacional, se alinea con tendencias comparadas y adopta un modelo normativo que no excluye la tecnología del sistema educativo, sino que ordena su uso con fines de protección del proceso pedagógico y del bienestar estudiantil", destacó el abogado del Estado.

El ente procurador remarcó que el texto establece medios razonables y excepciones que garantizar la proporcionalidad de la prohibición. “Persigue un fin legítimo”, cita el pronunciamiento.

Además, la PGR recordó que el uso de dispositivos electrónicos personales no es un derecho fundamental del estudiantado, por tanto, su prohibición no violenta a los menores.

“El acceso a la tecnología puede ser legítimamente regulado cuando concurran razones objetivas de interés público, especialmente en ámbitos particularmente sensibles como el entorno educativo”, apuntó la Procuraduría.

De esta forma, el proyecto queda listo para ser sometido a votación definitiva en la Asamblea Legislativa. Para ver el pronunciamiento completo visite este enlace.