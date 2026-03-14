Política

Proyecto de ley propone limitar uso de celulares y tabletas en las aulas, ¿en qué consiste la iniciativa?

¿Aplica para primaria y secundaria? ¿Solo para centros educativos públicos o también privados? ¿Pueden usarse los teléfonos para fines didácticos? ‘La Nación’ le explica en qué consiste la propuesta avalada por la Procuraduría

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Por Roger Bolaños Vargas

La Procuraduría General de la República (PGR) dio su visto bueno al proyecto de ley propuesto por la diputada independiente Cynthia Córdoba, que pretende limitar el uso de celulares y tabletas en las aulas de kínder, escuelas y colegios.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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