Política

Programa de UCR cuestiona declaratoria de Laura Fernández sobre secreto de Estado

Un programa de la UCR advirtió de que el decreto abarca expedientes de contratación, proveedores y contratos, y criticó que no establezca un plazo de vigencia definido

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Laura Fernández presenta proyectos de seguridad nacional en Asamblea Legislativa
La UCR advirtió que el decreto 45870 MSP amplía de forma excesiva el secreto de Estado y que varias de sus restricciones carecen de un respaldo legal claro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCUCRsecreto de EstadoLaura FernándezseguridadProledi
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.