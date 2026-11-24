La Asamblea Legislativa deberá aprobar el Presupuesto Nacional de 2027, a más tardar el domingo 29 de noviembre, con dos modificaciones ordenadas por la Sala Constitucional.

Los magistrados declararon inconstitucionales las disposiciones que pretendían congelar cerca de ¢30.000 millones al Poder Judicial y recortar ¢8.048 millones de los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), debido a vicios de procedimiento en la tramitación del expediente 25.754.

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, había indicado que esperaría a conocer los fallos completos de la Sala IV antes de someter el presupuesto a votación en el segundo debate. La legisladora ya tuvo acceso a ambas resoluciones.

¿Qué opciones tienen los diputados para realizar las correcciones ordenadas por la Sala Constitucional? ¿Qué ocurrirá si llegan al domingo 29 de noviembre sin haberlas efectuado? Estos son los posibles escenarios.

¿Cuáles son los escenarios para aprobar el presupuesto nacional?

Una fuente legislativa explicó a La Nación los posibles escenarios que se podrían presentar en los próximos días:

Opción A: Aprobar este martes una moción de retrotracción, contemplada en el artículo 148 bis del Reglamento Legislativo, para devolver el proyecto a primer debate. El miércoles se presentaría una moción de fondo para eliminar las disposiciones cuestionadas y se aprobaría nuevamente el presupuesto en primer debate. El segundo debate tendría lugar el jueves.

Aprobar este martes una moción de retrotracción, contemplada en el artículo 148 bis del Reglamento Legislativo, para devolver el proyecto a primer debate. El miércoles se presentaría una moción de fondo para eliminar las disposiciones cuestionadas y se aprobaría nuevamente el presupuesto en primer debate. El segundo debate tendría lugar el jueves. Opción B: Aprobar una moción de orden, durante el trámite de segundo debate, para eliminar la moción relacionada con los recortes al FEES y las cuatro normas de ejecución presupuestarias que condicionan parte del presupuesto del Poder Judicial.

Aprobar una moción de orden, durante el trámite de segundo debate, para eliminar la moción relacionada con los recortes al FEES y las cuatro normas de ejecución presupuestarias que condicionan parte del presupuesto del Poder Judicial. Opción C: Esperar hasta el domingo 29 de noviembre, fecha límite constitucional para aprobar el presupuesto nacional.

Según la fuente legislativa, las dos primeras opciones requieren 38 votos.

Una particularidad de la resolución de la Sala Constitucional sobre el FEES es que establece expresamente qué deben hacer los legisladores y qué ocurrirá si no realizan las correcciones.

Si los diputados no efectúan las modificaciones antes de que venza el plazo constitucional para aprobar el presupuesto, las disposiciones cuestionadas quedarán excluidas del proyecto de ley aprobado, según explicó la Sala Constitucional.

La exclusión abarcaría las normas que pretendían congelar recursos al Poder Judicial. Además, la moción 16 aprobada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la Comisión de Asuntos Hacendarios para eliminar la partida de ¢8.048 millones destinada a las universidades públicas.

¿Por qué se suspendió la discusión del presupuesto nacional?

La discusión y votación del Presupuesto Nacional de 2027 se suspendieron el pasado 9 de noviembre, luego de que el presidente a. i. de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, y la magistrada Ingrid Hess ordenaron a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, detener el trámite.

En el caso de Cruz, la orden respondió a una medida cautelar urgentísima solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, debido a que continuar con la tramitación del proyecto tornaría nugatorio el efecto de la consulta de constitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra el presupuesto nacional.

Por su parte, Hess acogió la medida cautelar urgentísima solicitada por las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA), mientras se resolvía la consulta presentada contra los recortes al FEES.

¿Qué reclamaron el Poder Judicial y las fracciones de oposición?

Uno de los principales reclamos del Poder Judicial fue contra las cuatro normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 planteadas por el gobierno de Laura Fernández.

Las cuatro normas presupuestarias condicionaban el uso de ¢29.843 millones y 2.463 plazas a la presentación de estudios técnicos, certificaciones y aprobaciones de la Contraloría General de la República y de la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público de la Asamblea.

Por ello, el Poder Judicial alegó que debía cumplirse lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Política, según el cual para apartarse del criterio de la Corte Suprema de Justicia en proyectos que afecten su organización o funcionamiento, se requiere una mayoría de 38 votos, con la cual no cuenta el oficialismo por sí solo.

Además, las normas no fueron sometidas a consulta de la Corte Plena, tal como establece ese mismo numeral constitucional.

Por su parte, las fracciones del PLN y del FA presentaron una consulta contra la moción aprobada por el PPSO para eliminar la partida de ¢8.048 millones de los fondos postergados del FEES correspondientes a 2020 y 2021.

La consulta fue presentada por los diputados del Frente Amplio: José María Villalta, Vianey Mora, Edgardo Araya, Joselyn Sánchez, Sigrid Segura, María Eugenia Román y Antonio Trejos.

Además de los liberacionistas, Mangell McLean, Víctor Hidalgo, Álvaro Ramírez, Karen Alfaro y Andrea Valverde.