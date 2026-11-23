La Sala Constitucional ya notificó a la Asamblea Legislativa las dos opiniones consultivas sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el ejercicio económico 2027, tanto en relación con el congelamiento de recursos del Poder Judicial como con las partidas rebajadas del presupuesto de las universidades públicas.

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, reveló qué va a esperar como jerarca legislativa antes de poner la iniciativa a votación en su trámite de segundo debate.

El viernes pasado, ese tribunal dio a conocer dos resoluciones en relación con las consultas planteadas sobre el Presupuesto Nacional 2027, una del Poder Judicial contra las normas presupuestarias que les pretendían congelar ¢29.843 millones y el uso de 2.463 plazas, y otra consulta de diputados del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) contra los recortes por ¢8.048 millones a las universidades públicas.

Las disposiciones de una de esas resoluciones, la relacionada con el presupuesto de las universidades, ya fue notificada desde el propio viernes 20 de noviembre, a las 4:27 p. m., vía correo electrónico a la Secretaría del Directorio del Congreso.

Mientras tanto, la otra resolución, relacionada con las normas presupuestarias que afectarían al Poder Judicial, fue entregada este lunes a las 3:09 p. m., vía correo electrónico, también a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa.

Tal como se dio a conocer el viernes, ambas resoluciones ordenan a los diputados eliminar los artículos que fueron determinados como inconstitucionales.

Si los diputados no realizan las correcciones antes de que venza el plazo constitucional para aprobar el presupuesto, las disposiciones cuestionadas quedarán excluidas del proyecto de ley aprobado, según explicó la Sala Constitucional.

La exclusión abarcaría tanto la moción de fondo 16, aprobada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la Comisión de Asuntos Hacendarios para eliminar una partida de ¢8.048 millones destinada a las universidades públicas, como las normas que congelaban recursos al Poder Judicial.

Los ¢8.048 millones corresponden a fondos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que fueron postergados en 2020 y 2021.

La decisión de Yara Jiménez

A pesar de que ya fueron notificadas al Congreso las dos opiniones consultivas sobre el Presupuesto Nacional 2027, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, mantuvo la discusión en segundo debate suspendida, este lunes, en la sesión del plenario, en el capítulo correspondiente a la votación de proyectos de ley.

A las 4 p. m., cuando entró en el capítulo de votación de proyectos de ley, leyó la misma advertencia de que el Presupuesto del próximo año estaba suspendido en su tramitación por las consultas de constitucionalidad planteadas en la Sala Constitucional.

“Estamos a la espera del documento íntegro del voto que permita conocer con precisión los fundamentos y los alcances, hasta el 29 de noviembre de 2026″, anunció la jerarca del Congreso.

Sin embargo, ya las notificaciones entregadas en la Secretaría del Directorio describen con claridad la parte dispositiva de ambas opiniones consultivas, en el sentido de que la única salida es eliminar las normas declaradas inconstitucionales, tanto las que afectan al Poder Judicial como las que recortan la partida de las universidades.

Frente al anuncio de Jiménez, el frenteamplista Antonio Trejos pidió la palabra para aclarar que, en ese momento, solo parecía hacer falta la resolución de la opinión consultiva sobre las normas de ejecución del Poder Judicial y que ya el proyecto se podía poner a votación una vez que dicha resolución estuviera a disposición.

No obstante, la presidenta legislativa no hizo comentarios frente a esa aclaración y siguió adelante con la sesión del plenario.