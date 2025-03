Presidente evalúa asistir a marcha contra Fiscalía el mismo día en que está convocado a juicio por cobro

El presidente Rodrigo Chaves evalúa asistir a una marcha contra la Fiscalía General de la República el 18 de marzo, el mismo día en que está convocado a un juicio civil.

Chaves enfrenta una demanda civil por un cobro de $113.495 (¢57 millones) de una agencia de publicidad que le hizo trabajos para la campaña electoral del 2022.

El presidente está demandado por la agencia Madison Revolution S. A., la cual interpuso una querella reclamando el pago de los trabajos propagandísticos confeccionados previo a la primera ronda del 6 de febrero del 2022. Pilar Cisneros, diputada jefa del oficialismo, también está demandada en la causa.

El monto solicitado por la compañía incluye la suma no pagada por la propaganda, así como los intereses acumulados a la fecha.

El miércoles 12 de febrero, el mandatario aprovechó la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno para anunciar que evaluaba asistir a la marcha que grupos afines al chavismo organizan en contra del fiscal general, Carlo Díaz.

“Lo del 18 de marzo, ojalá la gente exprese su voluntad, yo no les voy a decir si tienen que venir a San José o no, pero si piensa lo mismo que pienso yo del fiscal, con suerte me aparezco yo también, lo voy a pensar”, afirmó Chaves.

Para ese momento, tanto a Chaves como a Cisneros se les había notificado la fecha en la que se celebraría el juicio.

Según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, el presidente y la diputada oficialista fueron notificados en diciembre. La notificación de las partes que figuran como imputadas en el proceso consta en el Registro del Tribunal Primero Colegiado Primera Instancia Civil San José, que desarrollará la audiencia este mes de marzo.

Además de Chaves y Cisneros, en la denuncia están nombrados el empresario Jack Loeb (uno de los principales financistas de Chaves) y la sociedad anónima ATA Trust Company, la cual manejó la estructura paralela que financió gastos de Chaves y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El proceso judicial se inició el 1.° de febrero del 2022 ante el Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil, del I Circuito Judicial de San José, bajo el expediente N.° 22-000027-1623-CI.

Campaña con Estadio Nacional como escenario

La agencia Madison Revolution asumió la producción de los anuncios de Rodrigo Chaves para la campaña presidencial, los cuales fueron grabados en el Estadio Nacional y pautados en los canales 6 y 7 durante la transmisión de los partidos eliminatorios de la selección mayor de fútbol, en setiembre del 2021.

Además, la empresa cubrió costos adicionales como el pago de maquillistas y el servicio de alimentación para la grabación.

La compañía financió la elaboración de vallas publicitarias, sesiones fotográficas con Chaves, Cisneros y otros candidatos a diputados, además de la contratación de publicidad en redes sociales, principalmente en Facebook y Google.

Entre las vallas producidas, figuraban las que mostraban de espaldas al entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, y al candidato del PLN, José María Figueres.

En el 2022, cuando se presentó el proceso civil, David Dumani, abogado de Madison Revolution, explicó a La Nación que Chaves y Cisneros fueron incluidos en la demanda debido a su “participación activa dentro de la contratación”.

Según mencionó, la diputada Cisneros tuvo especial participación en el “manejo y aprobación, incluso, en propuestas de trabajos”.