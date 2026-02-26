Política

Presidente de Panamá busca reunión con Rodrigo Chaves y Laura Fernández para agilizar el flujo migratorio y aduanero en Paso Canoas

Mandatario de Panamá cuestionó la burocracia en la zona fronteriza y lanzó el reto a las autoridades costarricenses de ‘destrabar’ Paso Canoas

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
21/11/2025, San José, Teatro Nacional, visita del presidente de Panamá José Raúl Mulino a Costa Rica, lo recibe el presidente Rodrigo Chávez.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, planteó la necesidad de agilizar el flujo migratorio y aduanero en Paso Canoas, una de las principales fronteras entre Costa Rica y Panamá. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Raúl MulinoRodrigo ChavesLaura FernándezPaso CanoasFrontera Costa Rica y Panamá
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.