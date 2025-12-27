Costa Rica registra 200.000 movimientos migratorios en fin de año

El Aeropuerto Juan Santamaría y el puesto fronterizo de Peñas Blancas reportan un masivo movimiento migratorio en fin de año.

Durante el operativo de fin y principio de año, la Policía Profesional de Migración registró más de 200.000 movimientos migratorios entre el 19 y 24 de abril.

A través del control migratorio, se registraron 104.992 ingresos y 114.820 egresos del país.

El puesto con más afluencia fue el del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En el caso de los puestos terrestres, el de mayor movimiento es Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua: registró 34.348 movimientos, con 24.000 salidas y más de 10.000 entradas.

El fin de semana antes de Navidad, en el control migratorio de Peñas Blancas, hubo 21.840 movimientos migratorios (5.896 personas ingresaron y 15.944 salieron de Costa Rica).

En tanto, el puesto de control fronterizo en Paso Canoas, fronterizo con Panamá, reportó el movimiento de 4.649 personas: 2.500 ingresos al país y 2.149 egresos.

Cada año, la Policía de Migración realiza un planeamiento como parte del Operativo de fin y principio de año, para atender la alta demanda de movimiento en esta época del año.