Costa Rica registra 200.000 movimientos migratorios en fin de año

La Policía de Migración reportó un flujo masivo en fronteras este fin de año. Descubra cuáles fueron los puestos con mayor afluencia de viajeros y las cifras

Por Julián Navarrete Silva
Aeropuerto Juan Santamaría y Peñas Blancas reportan masivo movimiento migratorio en fin de año
El Aeropuerto Juan Santamaría y el puesto fronterizo de Peñas Blancas reportan un masivo movimiento migratorio en fin de año. (Cortesía Dirección General de Migración y Extranjer/La Nación)







