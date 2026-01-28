Presidente de Panamá en foro de CAF: ‘El mundo está, desde hace tiempo, en una tensa antesala de una gran tormenta’

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, inauguró este miérocles el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, apuntó este miércoles que “el mundo está, desde hace tiempo, en una tensa antesala de una gran tormenta”.

Mulino agregó que su país, con el Canal de Panamá y sus puertos estratégicos, ha convivido con esta tensión durante años, pero se ha profundizado en los últimos tiempos.

“Se está buscando un nuevo orden internacional”, apuntó el mandatario en el discurso que desarrolló en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se llevará este 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá.

En el evento, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el presidente panameño también dijo estar convencido de que América Latina debe conformarse como un bloque único, porque solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante “posibles amenazas”.

“Solo así podremos reclamar el lugar que nos corresponde, como miembros permanentes, no rotativos del Consejo de Seguridad de la ONU, para garantizar la paz en nuestro mundo”, detalló.