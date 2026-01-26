Economía

CAF: Un foro para reposicionar a América Latina y el Caribe en el mundo

CAF organiza Foro Económico Internacional 2026 que reunirá a premios Nobel y líderes mundiales.

EscucharEscuchar
Por Sergio Díaz-Granados

Con su genialidad característica, Gabriel García Márquez definió la gran paradoja latinoamericana y caribeña: por un lado, la soledad y dificultad de ser comprendida internacionalmente y, por otro, una vitalidad e identidad que claman por ser reconocidas y valoradas en sus propios términos. Los ecos de esta reflexión divagan por un viejo laberinto desde hace ya más de cien años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sergio Díaz-GranadosCAF

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.