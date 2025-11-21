Presidente de Panamá se desmarca de investigación que involucra a Leonel Baruch

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, se desligó de la investigación que se sigue en su país contra el empresario Leonel Baruch.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, aseguró este viernes, durante una visita a Costa Rica, que ha sido “muy cauto” respecto a la investigación que involucra al empresario y accionista del medio digital CR Hoy, Leonel Baruch. Afirmó que el proceso que se sigue en el país vecino no depende de él y que no tiene ninguna injerencia en la causa que lleva la Procuraduría General de la Nación.

Tras una reunión con Rodrigo Chaves, en el Teatro Nacional, Mulino argumentó que en Panamá no han recibido la colaboración necesaria desde el Ministerio Público de Costa Rica para avanzar con el expediente.

Por esa razón, comentó que solicitó al presidente Rodrigo Chaves que, dentro del marco legal costarricense, se nombre un defensor particular del Estado costarricense en el proceso que se sigue en Panamá, con el fin de poder concluirlo.

“Salvo mejor aclaración del señor procurador, el proceso está detenido por lo que acabo de explicar. No depende de mí, no tengo yo nada que ver con esa investigación”, insistió el mandatario.

José Mulino y Rodrigo Chaves, presidentes de Panamá y Costa Rica, han conversado sobre la investigación contra el empresario Leonel Baruch. (Jose Cordero/José Cordero)

A mediados de octubre, la Casa Presidencial de Costa Rica reconoció a La Nación que ambos mandatarios han conversado sobre la investigación que la fiscalía del país vecino abrió contra el empresario costarricense.

No obstante, Zapote negó que el Gobierno de Costa Rica haya intervenido ante Panamá para que ese país le abriera la causa a Baruch: “Ni el Presidente, ni ningún funcionario de la Presidencia de la República ha realizado gestiones sobre este tema”.

En Costa Rica, el gobierno de Chaves promovió una denuncia sobre supuesta evasión contra Baruch mediante el Ministerio de Hacienda, con base en una denuncia anónima que partió de un video de TikTok. Sin embargo, las autoridades tributarias no entregaron a la Fiscalía informe técnico alguno sobre el caso.

Durante la rueda de prensa, posterior a la reunión entre los dos mandatarios, Rodigo Chaves hizo referencia a las acciones del gobierno de Mulino para combatir de manera decidida el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

Añadió que “la prosperidad solo es posible cuando el Estado se planta firme contra quienes creen que el dinero, la influencia o las artimañas legales, los ponen por encima de la ley”.

Asimismo, destacó la labor de Mulino para “enfrentar sistemas de evasión fiscal que por años, drenaron recursos del Estado panameño” y acusó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica de inacción, al no aprobar cinco proyectos de ley propuestos por el Poder Ejecutivo “para eliminar ese cáncer en nuestra sociedad”.

“Porque aquí esos padrinos, de quienes evaden esos grandes montos, señor presidente, son muy poderosos”, añadió.

Chaves sostuvo que tanto él como Mulino han sido acusados de “persecución política”. Aseguró que esos señalamientos surgen “cuando presidentes como nosotros tomamos acción, despertamos al pueblo, les decimos quiénes son”.