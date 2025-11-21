Política

Presidente de Panamá se desmarca de investigación que involucra a Leonel Baruch

José Raúl Mulino, mandatario panameño, reconoció tener conocimiento del caso, tras una reunión con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves

Por Lucía Astorga
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, se desligó de la investigación que se sigue en su país contra el empresario Leonel Baruch.
