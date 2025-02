Presidente de CNE malinformó a diputados sobre supuesta colusión en obras públicas

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), declaró este miércoles que malinformó a los diputados sobre supuestos actos de colusión, para encarecer precios, de parte de las empresas que concursan por contratos de construcción de escuelas con un crédito de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El jerarca dio marcha atrás a sus propias afirmaciones, luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ordenara el decomiso del acta de la Comisión de Hacendarios del pasado 5 de febrero. En ese documento, constan las declaraciones de Picado sobre los presuntos esfuerzos coordinados en los procesos de licitación de “cinco escuelas grandes”, incluidas en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

LEA MÁS: Fiscalía Anticorrupción decomisa acta en la que presidente de CNE admitió conocer de posible colusión en licitaciones

Cuando La Nación abordó a Picado, luego de la audiencia legislativa, reconoció que no denunció los presuntos casos, por considerarlo innecesario, ya que no se continuó con esos procesos de contratación, debido a las sospechas existentes.

No obstante, en una grabación divulgada por la CNE en su perfil de Facebook, ahora Picado alegó haberse “equivocado” al afirmar, ante una consulta de la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), “que había empresas que se pusieron de acuerdo para cobrar un sobreprecio en la construcción de cinco centros educativos“.

“No tenemos evidencia, ni elementos de acuerdos entre empresas para fijar precios y si las tuviésemos, habríamos actuado de manera inmediata, esto con el fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos en la construcción de obras que impulsa el MEP, el Mivah, Mopt, Conavi, Incofer y la CNE”, afirmó el presidente ejecutivo, en el video publicado la noche del martes.

Pilar Cisneros: Don Alejandro no va a venir aquí a hablar paja

El martes en la tarde, Cisneros criticó la decisión de la Fiscalía de decomisar el acta legislativa, en lugar de consultar directamente al jerarca y solicitarle las respectivas pruebas. Igualmente, reconoció que Picado le habló sobre la situación, previo al inicio de la audiencia de la semana anterior, ante la Comisión de Hacendarios.

“Yo no creo que don Alejandro va a venir aquí a hablar paja. Él me había comentado esa situación. Antes de venir a la reunión, lo que me dijo es eso, ‘vea, nosotros hemos visto que hay ofertas excesivamente altas, que nosotros no estamos divueltos a pagar, porque sabemos lo que valen las escuelas y creemos que se están poniendo de acuerdo para cobrar más”, expresó la vocera oficialista.

La legisladora también justificó la decisión de Picado de no denunciar la posible colusión, al afirmar lo siguiente: “¿Acaso se licitaron, acaso se asignó la licitación? No. Ante la sospecha, ¿qué hicieron ellos? No vamos a asignar esa licitación, pero ¿acaso hubo dinero público comprometido?”.

“Yo no estoy segura si él debía (Alejandro Picado) haber presentado la denuncia porque aquí no está en juego ningún colón del dinero público, punto”, agregó.

LEA MÁS: Pilar Cisneros justifica omisión de denunciar posible colusión en contratos públicos