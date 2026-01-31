Presidenta del TSE, sobre ataques de algunos grupos a la institución: ‘hay confianza ciudadana’

Eugenia Zamora, presidenta del TSE, habló sobre los ataques a la institucionalidad del Tribunal y al apoyo de la gente.

Durante los últimos meses, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y su institucionalidad han sido blanco de críticas de algunos sectores de la población, incluyendo al Poder Ejecutivo, quien aseguró que “una mordaza” caía sobre sus instituciones cuando comenzó la veda electoral propia de todos los periodos.

Sin embargo, Eugenia Zamora Chavarría, presidenta de la institución, destacó que se sigue haciendo el trabajo que la Constitución les demanda.

“El Tribunal es un órgano de control como lo es el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, cada uno con funciones diferentes, pero siempre tienen que tomar decisiones que no son del agrado de todas las personas. Cuando uno tiene que recordar el ordenamiento jurídico, cuáles son los límites que establece la ley y la Constitución y en este caso pues eso ha sido parte de la discusión. Decisiones del Tribunal o actuaciones del poder ejecutivo que el Tribunal ha tenido que recordar que ver cuáles son las reglas del proceso”, destacó Zamora.

La jerarca aseguró que el ordenamiento jurídico establece las limitaciones de que se aplican a los servidores públicos y a los miembros de los supremos poderes.

“No es una mordaza que impone el Tribunal, estas son las reglas del juego: el sector público se silencia para que pueda hablar el ciudadano, la ciudadana, los partidos políticos, los electores”.

Apoyo de la ciudadanía

TSE sigue siendo institución respetada por los costarricenses, afirma presidenta

Pese a estas críticas, Zamora citó las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), donde el TSE aparece entre las cinco instituciones con mejor calificación por parte de los costarricenses.

Para esta última encuesta, publicada el pasado 28 de enero, la calificación fue de 6,8.

“Vea que es importante que hoy (el miércoles) hemos conocido todos la encuesta del CIEP y el Tribunal sigue teniendo la misma calificación que en los últimos seis o siete años. Hay una confianza ciudadana en el quehacer del Tribunal”, afirmó.

Zamora recalcó que las medidas de seguridad implementadas por el TSE durante varias semanas garantizarán los resultados.