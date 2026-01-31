Política

Presidenta del TSE, sobre ataques de algunos grupos a la institución: ‘hay confianza ciudadana’

Eugenia Zamora destacó valoraciones de los ciudadanos, en medio de ataques del gobierno y grupos afines

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones
Eugenia Zamora, presidenta del TSE, habló sobre los ataques a la institucionalidad del Tribunal y al apoyo de la gente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Tribunal Supremo de EleccionesCIEP
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.