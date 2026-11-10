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Política

PPSO bloquea investigación sobre contratos millonarios de SGSV, empresa vinculada a financistas de su campaña

Moción de la diputada Claudia Dobles buscaba investigar adjudicaciones a SGSV en varias instituciones públicas y su relación con la compra de bonos electorales

Diputaciones, plenario legislativo, sesión de plenario, 21 de setiembre
La fracción de PPSO se opuso a la propuesta impulsada por Claudia Dobles, que sí recibió el respaldo de 23 diputados de distintas agrupaciones de oposición. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Silvia Ureña Corrales