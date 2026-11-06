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El País

Auditoría del ICE indaga compra de equipos de la marca china Huawei a la empresa brasileña de las ambulancias. Exige cuentas sobre el precio

Auditoría recibió denuncia y pidió al ICE justificar precios, condiciones de participación y por qué recurrió a un procedimiento excepcional

Vista del edificio principal del Grupo ICE en San José, Costa Rica, con su logotipo visible, ilustrando los desafíos de la institución en la gestión energética.
Sede del ICE en Sabana Norte y cuya Auditoría Interna examina una compra de terminales de fibra óptica de la marca Huawei.
Juan Fernando Lara Salas