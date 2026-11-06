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El País

Empresa brasileña que obtuvo a dedo contrato de ambulancias tiene cuatro millonarias adjudicaciones públicas y está cerca de obtener otra

En todas las contrataciones, la empresa brasileña se alió con otras compañías para proveer los servicios

Ambulancias Bomberos
Así lucirían las 40 ambulancias que el Cuerpo de Bomberos pretende comprar a un consorcio brasileño por ¢6.500 millones. Expediente del Sicop
Natalia Vargas