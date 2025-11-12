Política

PLP propone eliminar el marchamo

Diputado Gilberto Campos presentó un proyecto de ley que sugiere sustituir el actual cobro, que contiene impuestos y seguros, por una contribución especial de ¢50.000

Por Aarón Sequeira
Diputados Asamblea Legislativa
Gilberto Campos, del PLP, considera que el marchamo es como un impuesto al aguinaldo y dice que nunca se usa realmente en la construcción de carreteras. (Asamblea Legislativa/La Nación)







