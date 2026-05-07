Política

PLN, FA, PUSC y CAC piden votar informes sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

Presidencia legislativa pidió criterio a la Asesoría Legal del Congreso para tomar una decisión

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Por Aarón Sequeira
Fabricio Alvarado
Los nuevos jefes de fracción del Bloque de Oposición exigen votar en el plenario los informes de la comisión especial que investigó la denuncia sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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