PLN, FA, PUSC y CAC piden votar informes sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado

Los nuevos jefes de fracción del Bloque de Oposición exigen votar en el plenario los informes de la comisión especial que investigó la denuncia sobre presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado.

Los jefes de las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) pidieron este jueves votar los informes emitidos por una comisión legislativa sobre el presunto abuso sexual cometido por el ahora exdiputado Fabricio Alvarado, de Nueva República.

La petición la hicieron durante la primera reunión de las nuevas jefaturas de las bancadas de la Asamblea Legislativa, que preside la diputada Esmeralda Britton, quien ejerce temporalmente, en sustitución de Yara Jiménez.

Ya desde este miércoles, el PLN había enviado una carta a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, para solicitarle poner a discusión dichos informes, tal como lo había hecho su antecesor en el cargo, Rodrigo Arias.

Arias había fijado las sesiones del 27 de abril, primero, y 28 de abril, en segunda instancia, para finiquitar el asunto y tomar una decisión sobre la amonestación ética pública por presunto hostigamiento.

Sin embargo, la ausencia de los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los integrantes de Nueva República y varios aliados del oficialismo impidió que se diera esa discusión.

Pese a la solicitud de los jefes de la oposición, la presidencia informó de que había realizado, antes que todo, una consulta al Departamento de Asesoría Legal para tener claridad de cómo proceder, debido a que Fabricio Alvarado ya no es diputado.

El problema que presenta la discusión se debe a que el cuerpo normativo aplicado por primera vez es el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas, por lo que el proceso podría haber perdido interés.

En representación Yara Jiménez y con el apoyo del jefe de Pueblo Soberano (PSO), Nogui Acosta, Britton informó que esperarán el criterio de la Asesoría Legal para determinar cómo proceder.

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