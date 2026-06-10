Pilar Cisneros sobre querella de Miguel Ángel Rodríguez: ‘Estoy tranquila; si dura otros 25 años, estaré bajo tierra y no me podrán condenar tampoco’

Pilar Cisneros afirmó que no le preocupa la querella anunciada por Miguel Ángel Rodríguez y sostuvo que las pruebas del caso Reaseguros demuestran que sí existió un soborno.

La exdiputada oficialista y asesora ad honorem de Casa Presidencial, Pilar Cisneros, aseguró que enfrenta “con una tranquilidad total” la querella por difamación anunciada por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y afirmó que está convencida de que resultará absuelta.

“Con una tranquilidad total lo tomo, porque a las pruebas me remito, y las pruebas que recolectaron en Reino Unido, en Estados Unidos, en Panamá y en Costa Rica no dejan ningún lugar a duda. Así que yo, súper tranquila, enfrentaré. Me costará pagarle no sé cuánto a un abogado, pero estoy segura de que saldré libre”, manifestó este miércoles.

Al ser consultada sobre si cree que el proceso en su contra avanzará más rápido que el caso judicial relacionado con Rodríguez, Cisneros respondió “no tengo idea, si serán otros 25 años y yo ya estoy bajo tierra, y no me van a poder condenar tampoco”.

Las declaraciones surgen luego de que Rodríguez anunciara que presentará una querella contra la exdiputada por supuestas afirmaciones difamatorias realizadas tras su absolución en el denominado caso Reaseguros.

El pasado 29 de mayo, el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió al exmandatario en una causa relacionada con presuntos pagos indebidos, realizados por empresas reaseguradoras del Reino Unido a funcionarios públicos en el 2001, para convertirse en las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Tras la absolutoria, la exdiputada del oficialismo Pilar Cisneros difundió un video en sus redes sociales en la que cuestionó la decisión de los jueces sobre Rodríguez y la calificó de “bochornosa”.

“Infinita vergüenza y gran preocupación genera la poderosa red de cuido que durante décadas tejieron los políticos con el Poder Judicial”, dijo Cisneros.

En el video, la exdirectora de Telenoticias se dedicó a narrar cómo, según ella, ocurrió el caso. Cuestionó, por ejemplo, que supuestamente en Reino Unido sí hubo condenas, pero no en Costa Rica.

Este miércoles, luego de la conferencia de prensa en Casa Presidencial, la exlegisladora reiteró sus cuestionamientos y sostuvo que sí existió un soborno en el caso, aunque atribuyó la absolución a problemas en la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía.

“No estoy diciendo si el juez se equivocó o no. Si las pruebas no sirven, no sirven. Pero si hay un sobornador confeso, hay un sobornado de este lado”, manifestó.

Además, rechazó las críticas de Rodríguez, quien ha señalado que existe una campaña para desprestigiar al Poder Judicial.

“El Poder Judicial se desprestigia solo”, respondió Cisneros, antes de mencionar otros casos judiciales recientes que, según ella, evidencian fallas en el sistema.

Rodríguez, por su parte, sostuvo que, tras más de dos décadas de procesos judiciales, resulta inaceptable que se continúen realizando afirmaciones falsas sobre su persona, luego de que los tribunales se pronunciaran sobre el caso.

Exmandatario da su postura

El expresidente señaló que “no le extrañan” los ataques de la exdiputada, porque “muchas de las narrativas que hoy se repiten fueron impulsadas por ella desde espacios de enorme influencia mediática como Telenoticias, cuando ella se hacía pasar como periodista y era su directora”.

Rodríguez señaló que en ese periodo fue objeto de “juicios paralelos” y exposición pública que afectó su vida personal y política.

“He demostrado con hechos, incluso enfrentando la cárcel, que creo en la independencia judicial y ese es el fondo aquí: a la exdiputada Cisneros no le gusta y no le conviene la independencia judicial”, dijo.

Consultada por La Nación, Cisneros señaló que no tiene “el más mínimo temor de la amenaza de Miguel Ángel Rodríguez”. La exdiputada defendió que supuestamente las pruebas recabadas en Reino Unido, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica son contundentes para sostener su versión.

“Que le quede claro, don Miguel Ángel, que mi denuncia no es contra usted, sino contra los inaceptables fallos de la Fiscalía una y otra vez; y la vergonzosa tardanza de un cuarto de siglo del Poder Judicial para hacer justicia”, cerró Cisneros.