Política

Pilar Cisneros sobre querella de Miguel Ángel Rodríguez: ‘Estoy tranquila; si dura otros 25 años, estaré bajo tierra y no me podrán condenar tampoco’

Rodríguez anunció la querella luego de que Cisneros publicara un video en el que señaló una “red de cuido” entre políticos y el Poder Judicial tras la sentencia absolutoria del caso

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Por Cristian Mora
Pilar Cisneros y Luis Miguel Ángel Rodríguez
Pilar Cisneros afirmó que no le preocupa la querella anunciada por Miguel Ángel Rodríguez y sostuvo que las pruebas del caso Reaseguros demuestran que sí existió un soborno. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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