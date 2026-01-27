Pilar Cisneros justifica incorporación de Leslye Bojorges a campaña de Laura Fernández pese a investigaciones en contra

Pilar Cisneros, jefa de la bancada chavista en la Asamblea Legislativa, justificó la incorporación del diputado Leslye Bojorges León a la campaña presidencial de Laura Fernández, tras su salida del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pese a que el legislador figura como investigado en distintas causas judiciales.

La vocera oficialista señaló a La Nación que se trata de un ejercicio democrático por parte del diputado por Alajuela, similar al realizado por otras figuras políticas que han hecho público su respaldo a la candidatura de Fernández, del partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Bojorges, al igual que varios alcaldes, síndicos y otras figuras, decidieron apoyar a doña Laura y trabajarán por el cambio que tanto necesita este país. Vivimos en una democracia libre donde cada uno apoya al grupo que considera mejor para el futuro de Costa Rica”, declaró Cisneros.

Un criterio similar expresó el comando de campaña de Laura Fernández, al destacar que el apoyo del legislador responde a una decisión personal. “Por dicha vivimos en una democracia plena donde cada quien puede expresar públicamente su preferencia”, indicó el equipo de la candidata oficialista.

En cuanto a los procesos judiciales que enfrenta el diputado, la campaña subrayó que “las cuentas de Bojorges con la justicia son asuntos personales que tendrá que enfrentar como cualquier otro ciudadano”.

Bojorges se declaró este martes diputado independiente, luego que un día antes anunciara su adhesión a la campaña chavista. La separación de los socialcristianos no causó sorpresa, debido a la cercanía que el congresista había mostrado hacia la figura del presidente Rodrigo Chaves, durante la actual administración.

Esta no es la primera figura cuestionada que anuncia su adhesión a la campaña de Fernández. La alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, también renunció en mayo de 2025, para brindar su “adhesión” al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Jiménez figura en la causa judicial junto con Bojorges en el Caso Richter, por el aparente recibimiento de dádivas de parte de un empresario autobusero sospechoso de legitimación de capitales. Además, se les indaga por supuesto tráfico de influencias.

Roberto Alonso Rímola Real, alcalde de Parrita, también dio su adhesión al proyecto político chavista, tras abandonar las tiendas del Partido Nueva República (PNR), de Fabricio Alvarado, en setiembre.

En abril del 2024, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Quepos y Parrita detuvieron temporalmente a Rímola como parte de una investigación por los presuntos delitos de falsedad ideológica y fraude con escrituras, en perjuicio de dueños de propiedades.