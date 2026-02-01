Política

Pilar Cisneros denuncia que le pegaron un ‘banderazo’ en centro de votación en Cartago

Diputada oficialista Pilar Cisneros denunció presunta agresión con una bandera al ingresar a votar en medio de gritos e insultos

Por Juan Fernando Lara Salas

La diputada oficialista Pilar Cisneros denunció este domingo ser víctima de una supuesta agresión con una bandera a su ingreso al recinto electoral en la Escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago.








Elecciones 2026Pilar CisnerosSupuesto banderazoBanderazoAgresión con bandera
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

