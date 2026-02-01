Pilar Cisneros denuncia que le pegaron un ‘banderazo’ en centro de votación en Cartago

La diputada oficialista Pilar Cisneros denunció este domingo ser víctima de una supuesta agresión con una bandera a su ingreso al recinto electoral en la Escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago.

La llegada de Cisneros llamó la atención de los presentes debido a los gritos y reclamos que se escucharon en su contra, así como la cercanía de varias personas que se mantuvieron alrededor de ella para guiarla hacia el ingreso del centro educativo.

Pilar Cisneros denuncia que le pegaron un banderazo y se refiere a la campaña

A su salida, la legisladora relató a periodistas que una bandera estuvo a punto de golpearla durante el incidente.

“Sí, claro, casi me pegan con una bandera. No me asusté, pero me da mucha tristeza, eso porque este es un día para celebrar”, afirmó en un primer recuento de lo ocurrido.

Un minuto luego, cambió de versión y dijo que sí la habían golpeado, pero antes insistió en que la jornada electoral debería transcurrir en un ambiente de respeto y convivencia, independientemente de las posturas políticas.

“Este es un día para estar alegre, para estar contento. Todos cabemos en este país, los que piensan de izquierda, de derecha, de centro, todos. Entonces lo que hay que hacer es respetarnos”, expresó.

En ese contexto, cuestionó el tono de las manifestaciones que enfrentó. “¿Por qué el insulto, por qué la agresividad, por qué intentar golpear a alguien con una bandera?”, agregó.

Durante la atención a medios, un periodista la interrumpió con una pregunta directa sobre el clima de confrontación y específicamente, le consultó por el tema del autoritarismo.

Cisneros respondió que este tipo de actos no deberían normalizarse y señaló un trato desigual según quién los cometa. “Se imagina si yo hubiera hecho eso de golpear a alguien con una bandera, arde Troya, el país entero arde. Ellos sí pueden hacerlo, nosotros no”, manifestó.

Minutos después, al ser consultada nuevamente por el incidente, Cisneros rectificó su versión inicial y afirmó que sí fue golpeada con una bandera.

La diputada también dijo que durante el altercado le gritaron insultos como “corrupta” y “ladrona”, y reiteró que su postura es mantener un comportamiento respetuoso en una jornada que, según enfatizó, debería ser de celebración democrática.

“Nosotros mantenemos una actitud respetuosa, una actitud de celebrar donde hoy todos tenemos que estar felices, pero yo no puedo entender ese nivel de agresividad, insultos, palabras soeces”, concluyó.