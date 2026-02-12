Política

Padres de familia y funcionarios pagaban alquiler de instalaciones de colegio público en Puriscal

Sala Constitucional ordenó al MEP destinar recursos para pagar este alquiler, pues se le violentó a los estudiantes el derecho a la educación gratuita

Por Yeryis Salas
liceo
La Sala Constitucional afirmó que el MEP violentó el derecho a la educación de los estudiantes. (Facebook Liceo Rural de Lanas/Facebook Liceo Rural de Lanas)







Yeryis Salas

