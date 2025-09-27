Política

PAC ratifica fórmula de Claudia Dobles con Coalición Agenda Ciudadana para elecciones 2026

Elección de vicepresidentes fue aprobada por el 100% de los asambleístas durante la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC)

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Anderea Centeno y Luis Felipe Aráuz, candidatos a las vicepressidencias por Coalición Agenda Ciudadana, obtuvieron el 100% de votos de apoyo durante la Asamblea Nacional del PAC.
Anderea Centeno y Luis Felipe Aráuz, candidatos a las vicepressidencias por Coalición Agenda Ciudadana, obtuvieron el 100% de votos de apoyo durante la Asamblea Nacional del PAC. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Coalición Agenda CiudadanaElecciones 2026PACClaudia DoblesAndrea CentenoLuis Felipe Arauz
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.