PAC ratifica fórmula de Claudia Dobles con Coalición Agenda Ciudadana para elecciones 2026

Anderea Centeno y Luis Felipe Aráuz, candidatos a las vicepressidencias por Coalición Agenda Ciudadana, obtuvieron el 100% de votos de apoyo durante la Asamblea Nacional del PAC.

La Coalición Agenda Ciudadana (CAC) ratificó a sus dos aspirantes a las vicepresidencias de la República durante la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC) este sábado 27 de setiembre.

Andrea Centeno Rodríguez, en la primera vicepresidencia, y Luis Felipe Arauz Cavallini, en la segunda, acompañarán a la candidata presidencial Claudia Dobles Camargo en las elecciones 2026.

Coalición Agenda Ciudadana ratifica a sus vicepresidentes

Ambos aspirantes contaron con el 100% de los votos a favor durante la asamblea realizada en la Conferencia Episcopal,en Barrio México, actividad a la que asistieron asambleístas y liderazgos de Acción Ciudadana, así como candidatos a diputaciones de Agenda Democrática Nacional (ADN), partido que junto con el PAC conforma la Coalición Agenda Ciudadana.

Claudia Dobles presentó como candidatos a Andrea Centeno y Luis Felipe Arauzel 25 de setiembre. La aspirante presidencial describió a los aspisrantes como personas comprometidas, talentosas e íntegras.

Según Dobles ambos cuentan con el conocimiento para abordar y liderar los principales retos que existen en el país, por su conocimiento en el sector productivo y de negocios.

LEA MÁS: Claudia Dobles presenta a sus candidatos a las vicepresidencias: una viene de Cinde y otro del sector agricultura

Andrea Centeno candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula de Claudia Dobles para las elecciones del 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

¿Quiénes son los candidatos a vicepresidentes y cuáles son sus planes?

Andrea Centeno Rodríguez es exdirectora de Comunicación y Mercadeo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). La oriunda de Cariari, Pococí en Limón, es líder senior en gerencia de proyectos, comunicación estratégica, procesos de transformación e Inversión Extranjera Directa.

Centeno es máster en Comunicación y Mercadeo, y fue presidenta ejecutiva y CEO de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

La candidata a la primera vicepresidencia cuenta con 25 años de carrera en el sector público y privado.

“Nuestro objetivo es generar más y mejores empleos, que sean dignos y de valor. Daremos énfasis a las mejoras en las condiciones de competitividad tales como el talento, para ofrecer las habilidades requeridas de acuerdo a los cambios globales que experimentamos. Nuestro norte es reducir las brechas urbano-rurales, y las desigualdades de género”, explicó Centeno sobre su propósito en caso de ganar las elecciones.

El exministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz aspira a ocupar la segunda vicepresidencia en un eventual gobierno de Coalición Agenda Ciudadana. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Por su parte, Luis Felipe Arauz Cavallini, exministro de Agricultura y Ganadería, cuenta con experiencia en el campo de la agricultura y la ciencia agropecuaria. Su trayectoria incluye ser profesor investigador en la Universidad de Costa Rica (UCR), y decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias.

Es ingeniero agrónomo y biólogo, y posee un doctorado en Fitopatología por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Tras su ratificación, Arauz, señaló que su prioridad será lograr comunidades rurales y costeras prósperas y sustentables.

“Necesitamos continuar produciendo nuestro alimentos, generar empleos dignos que sean fuente de bienestar para hombres, mujeres y jóvenes, y que sean la base de un relevo generacional en las actividades agropecuarias y pesqueras”, agregó el candidato.