Política

Oposición impugna ante la Sala Constitucional secreto de Estado de Laura Fernández y pide suspenderlo cautelarmente: ‘Configura una amenaza real de persecución política’

PLN, FA, PUSC y Agenda Ciudadana presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que declaró secreto de Estado información de seguridad, compras, contratos y presupuestos

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Por Sebastián Sánchez
Los cuatro jefes de fracción de la oposición criticaron con dureza la resolución de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, que archivó la denuncia contra Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual contra Marulin Azofeifa.
La oposición presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de secreto de Estado de Laura Fernández. (Diseño Canva /La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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