Política

Oposición cierra filas contra minería a cielo abierto en Crucitas

Las cuatro fracciones, que suman 26 votos, ratificaron su compromiso de mantener la prohibición vigente desde 2010 y explorar soluciones alternativas para la crisis en la zona norte

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Por Lucía Astorga
operativos Crucitas 2026
La actividad minera ilegal en Crucitas provoca una grave afectación ambiental en el sitio y problemas de seguridad para quienes viven en los alrededores. (Guillermo Solano MSP/cortesía)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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