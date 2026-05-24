Política

Oposición afirma que negociación anual del FEES es ‘la peor’ y pide volver al modelo quinquenal

Jefes de fracción aseguran que el esquema anual genera desgaste político, incertidumbre y limita la planificación de las universidades públicas

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Por Lucía Astorga
Estudiantes de la UCR protestan en la Rectoría por falta de apoyo del rector Carlos Araya, en las negociaciones del FEES.
Si bien los recursos del FEES se deben presupuestar de forma quinquenal, las universidades y el Poder Ejecutivo han negociado los montos anualmente, desde el periodo 2010-2015. (Esteban Bermúdez /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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