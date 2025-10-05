Nuevo magistrado penal, Rafael Segura, sobre críticas del gobierno: ‘Muchas veces se ataca con información incorrecta’

El nuevo magistrado de la Sala de Casación Penal, Rafael Segura Bonilla, fue juramentado el martes 30 de setiembre, en el plenario de la Asamblea Legislativa.

El magistrado Rafael Segura Bonilla, nuevo integrante de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que las críticas que constantemente hacen los altos cargos del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, y en específico contra el tribunal que ahora integra, hay que asumirlas y, si corresponde, hacer un mea culpa y ser autocríticos.

Sin embargo, el alto juez señaló que muchas veces esos ataques se realizan con información incorrecta y enfatizó que eso no debería existir, al tiempo que consideró que los magistrados de casación penal no tienen ningún problema en trabajar de forma objetiva.

Segura, de 68 años, no desconoce el trabajo de la Sala Tercera, un tribunal donde ya ha laborado como magistrado suplente, por dos periodos, desde 2017.

El juez fue designado para la propiedad que dejó vacante Jesús Ramírez, el 25 de setiembre, con 39 votos, después de siete rondas de votación en el plenario de la Asamblea Legislativa.

LEA MÁS: Candidato a magistrado penal dice que Celso Gamboa fue elegido en Sala III por ‘amigazgos políticos evidentes’

En su contra, votaron seis legisladores chavistas, liderados por Pilar Cisneros, quienes prefirieron anular sus votos antes que decantarse por él, mientras que el subjefe chavista, Daniel Vargas, votó por otro candidato y Manuel Morales, también oficialista, se ausentó.

De hecho, en las primeras votaciones, tanto Morales como Waldo Agüero votaron afirmativamente por el nuevo magistrado, pero luego cambiaron su criterio.

Luego de su juramentación, el martes 30 de setiembre, Segura declaró a La Nación que un magistrado solo debería permanecer en ese puesto durante 16 años, es decir, un periodo completo de ocho años y reelegirse por una sola vez.

Su antecesor, Jesús Ramírez, ajustó en febrero pasado cinco periodos, de ocho años cada uno, para un total de 40 años en la Sala Tercera, antes de finalmente acogerse a su jubilación.

LEA MÁS: Dos candidatos a magistrado de Sala Tercera renuncian a sus aspiraciones: estas son sus razones

“Lo más conveniente sería un periodo y una reelección, para renovarse. Esto no quiere decir que yo, apenas empezando, pretenda reelegirme ni mucho menos. Sé que esto es muy conflictivo. El constituyente lo pensó en razón de dar una estabilidad, y que no hubiera un interés político o satisfacer intereses para ser reelecto”, dijo el nuevo magistrado.

Cómo afrontar procesos contra miembros de supremos poderes

Frente a la realidad de afrontar procesos contra miembros de supremos poderes, como las acusaciones que ha debido conocer ese tribunal respecto del presidente de la República, Rodrigo Chaves, Segura indicó que eso es una responsabilidad más, y no es nueva para él.

“La vez pasada, siendo yo suplente, se tramitaron diferentes procesos de miembros de supremos poderes, y siempre se tramitan de forma seria, como si fuera cualquier persona, con las particularidades de que son procesos más mediáticos, por tratarse de cargos de supremos poderes”, dijo.

LEA MÁS: Corte solicita levantar inmunidad a Rodrigo Chaves por presunto giro de dinero a Choreco con fondos del BCIE

El magistrado Segura agregó que la responsabilidad es grande, pero agregó que la justicia que requieren esos funcionarios “es la misma que cualquier ciudadano”.

‘Es vital evitar presiones y conflictos, de forma estoica’

Respecto a las presiones y exigencias que afrontan los jueces y magistrados actualmente, en una situación crítica de la seguridad ciudadana en el país y los embates de la criminalidad, Rafael Segura agregó que es necesario fortalecer la independencia de los administradores de justicia.

LEA MÁS: Estos son los 15 magistrados que votaron a favor de levantar la inmunidad a Rodrigo Chaves

“Hay que ser objetivos. El centro de cualquier proceso tiene que ser la víctima, sin que eso demerite los derechos fundamentales de cualquiera de las partes. Cuando uno ingresaba a la cárcel de Heredia, había una frase que decía: El ser humano, por degradado que esté, no pierde su condición. Eso es vital, en cualquier persona”, dijo el magistrado.

Agregó que evitar presiones es parte de la naturaleza del juez, como tal, y ello se debe afrontar “de forma estoica y sin ningún problema”.