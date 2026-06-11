Nogui Acosta en entrevista con ‘La Nación’: ‘Podemos cobrar la tasa general de IVA a todos y devolverles a los grupos de más bajos ingresos’

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, en entrevista con 'La Nación' sobre las reformas tributarias.

El jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, aseguró este lunes, en entrevista con La Nación, que el gobierno tiene la capacidad de cobrar la tasa general (13%) del impuesto al valor agregado (IVA) a todos los contribuyentes, sin exenciones, y devolverles los tributos pagados a los grupos sociales de más bajos ingresos.

Según el vocero oficialista y exministro de Hacienda por tres años de la administración Chaves Robles (2022-2025), en Costa Rica la tasa del IVA es muy baja en comparación con otros países y, además, “la gente paga impuestos porque tiene la voluntad de hacerlo”.

No obstante, Acosta sostiene que, a la luz de las alertas que lanzó el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace dos semanas, sobre la fuerte caída en los ingresos tributarios de Costa Rica y el aumento de la deuda pública, el gobierno de Laura Fernández no está pensando, en primer lugar, en subir los impuestos.

Si bien el legislador reconoció que no conoce a fondo la propuesta que hará el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, con base en las alertas del Fondo, sí adelanto que se centraría, primero, en hacer varias modificaciones al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para luego enfocarse en una reforma del Estado.

“Tenemos 31 votos y vamos a hacer el esfuerzo de reformar el Estado”, señaló el exministro, quien también señaló que la gente que los eligió en el Congreso como una bancada con más votos que la mayoría absoluta del plenario sabe que en el plan de gobierno de Fernández estaba la propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR).

Acosta indicó que con Rodrigo Chaves, ministro de Presidencia y de Hacienda, él tiene muy buena relación, pero no posee detalles de la reforma fiscal que está preparando.

“Estoy completamente seguro de que iría por reformas al Código Tributario y reforma del Estado; por último, estaríamos entrando a ver si se requiere algo más. Subir el IVA no es la prioridad”, dijo.

Nogui Acosta, jefe del PPSO, asegura que la reforma tributaria del gobierno de Laura Fernández, propuesta por Rodrigo Chaves, se enfocaría primero en cambios al Código Tributario y no en aumentar impuestos. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

No obstante, Acosta señaló que existe un mecanismo para cobrar a todos los contribuyentes la tasa general del 13% y devolverles a los de más bajos recursos. “Eso en algún momento se va a tener que discutir”, enfatizó, pues dijo que la canasta básica subsidia a ricos y a pobres.

Este miércoles 10 de junio, en la conferencia de prensa en la Casa Presidencial, Rodrigo Chaves aseguró que todavía está preparando el paquete de reformas legales que le pidió Laura Fernández.

Aseguró que la situación económica de Costa Rica requiere subir los ingresos tributarios. “Lo que hay que hacer es cobrar los impuestos como Dios manda. Hay un elemento de volver a visitar la renta agregada de las personas y las empresas, en lugar de tenerlo por camuflajes (renta global)”, dijo Chaves.

El ministro Chaves también dijo que se puede modificar las exenciones fiscales pues “hay grupos que reciben exenciones muy importantes”, pero adujo que no va a tocar las zonas francas.

En cuanto a otras posibilidades de reformas tributarias, como la revisión y eventual eliminación de las exoneraciones, o bien la revisión de las exenciones a las empresas en zonas francas, Nogui Acosta aseguró que ya se enviaron, en el periodo legislativo anterior, propuestas de eliminación de exenciones en varios sectores, pero fueron archivadas.

Entre esos planes están el de eliminar la exoneración que hoy tiene el sector maderero, el cual paga un 10% de IVA y se aumentaría al 13%; eliminar la exoneración de los tiquetes aéreos, que hoy pagan un 4% y pasarían a la tasa del 13%, y cerrar los portillos de exoneración a los vehículos de las agencias de renta de carros y de los implementos médicos que se importan.

En cuanto a las zonas francas, Acosta señaló que el mandato legal es evaluar, cada cinco años, las exoneraciones que tiene ese régimen.

“Si usted dice que, por cada colón que se exonera a zonas francas, hay un beneficio para el país, nos toca evaluarlo. Lo responsable en este caso no es hablar de si quiero eliminar esas exoneraciones, sino que la evaluación es obligatoria y si ha impulsado el crecimiento de este país, es importante”, dijo Acosta.