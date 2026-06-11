Política

Nogui Acosta en entrevista con ‘La Nación’: ‘Podemos cobrar la tasa general de IVA a todos y devolverles a los grupos de más bajos ingresos’

El exministro de Hacienda asegura que el país necesita revisar su esquema tributario y plantea alternativas que, afirma, tarde o temprano deberán discutirse.

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Por Aarón Sequeira, Eugenia Soto Morales, y Cristian Mora
Nogui Acosta, diputado oficialista
El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, en entrevista con 'La Nación' sobre las reformas tributarias. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Eugenia Soto Morales

Eugenia Soto Morales

Editora de la sección Nacionales.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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