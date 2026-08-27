Política

‘No he sentido miedo’: Orlando Aguirre dejará la presidencia de la Corte tras una gestión marcada por el choque entre poderes

Orlando Aguirre anunció el miércoles 26 de agosto que no buscará la reelección como presidente del Poder Judicial

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Por Lucía Astorga

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Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia
Aguirre posa junto a una fotografía tomada en noviembre de 2012, cuando magistrados del Poder Judicial marcharon en rechazo a la decisión de no reelegir al magistrado Fernando Cruz. Esta acción, por parte del Congreso, fue interepretada como una represión por las posiciones de Cruz sobre la explotación minera en Crucitas y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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