‘No estás sola’: Así fue la caravana y piquete en apoyo a Laura Fernández a una semana de las elecciones

Seguidores de Laura Fernández se concentraron en Paseo Colón tras una caravana realizada a una semana de las elecciones presidenciales.

A una semana de las elecciones presidenciales del domingo 1 °. de febrero, y como parte de las actividades políticas previas al cierre de campaña, este sábado 24 de enero se realizó una caravana y un piquete en apoyo a la candidata oficialista a la Presidencia, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano.

Según lo anunciado por la organización, el recorrido estaba previsto para iniciar a la 1 p. m. en el sector de Pavas y concluir en Paseo Colón entre las 2 p. m. y las 4 p. m., donde se llevaría a cabo un piquete con la participación de simpatizantes de la agrupación política.

Minutos antes de la hora establecida, se observaban varios vehículos y seguidores del partido en las cercanías de la antigua Johnson, en Pavas.

Los asistentes portaban banderas, camisetas y calcomanías alusivas a Pueblo Soberano, mientras aguardaban el inicio del recorrido. La salida se dio alrededor de la 1:05 p. m., cuando la fila de automóviles comenzó a desplazarse desde ese punto.

Simpatizantes del partido Pueblo Soberano participaron este sábado en una caravana y un piquete en apoyo a la candidata presidencial Laura Fernández. Uno de los vehículos llevaba un peluche de un jaguar en el techo como apoyo al oficialismo. (La Nación)

La caravana avanzó inicialmente hacia el sector de La Sabana. Durante el trayecto, se hizo visible la candidata Laura Fernández, quien viajaba a bordo de un vehículo color blanco.

De acuerdo con la agenda divulgada previamente, el trayecto contemplaba el paso por sectores como La Sabana, Hatillo, Plaza América y Paso Ancho, antes de llegar a Paseo Colón.

Sin embargo, no fue posible dar seguimiento continuo a la caravana ni confirmar su tránsito por algunos de los puntos anunciados. Minutos después, el grupo de vehículos fue observado en Paseo Colón, a donde llegó alrededor de las 2:50 p. m.

La caravana y el piquete reunieron a seguidores de Laura Fernández en distintos puntos de San José y concluyeron en Paseo Colón. (Marvin Caravaca/La Nación)

Una vez en ese sector, cientos de simpatizantes de la aspirante presidencial se concentraron en las afueras de un supermercado, ocupando ambos lados de la vía. Al lugar llegaron personas con banderas, instrumentos musicales y mascotas, lo que generó un ambiente festivo entre los asistentes.

Alrededor de las 3:03 p. m., Laura Fernández descendió del vehículo para saludar a sus seguidores y ofrecer breves declaraciones a la prensa.

Ante consulta de este medio sobre su mensaje de cara a las elecciones de la próxima semana, la candidata señaló: “Muchas gracias, muy contenta, muy entusiasmada, llena de alegría en la recta final de la campaña”.

Laura Fernández: 'Llena de alegría en la recta final de la campaña'

Fernández fue recibida por una multitud que coreaba consignas como “No estás sola, no estás sola” y “Laura presidenta”.

Posteriormente, la candidata subió a un vehículo tipo pick-up, desde donde continuó saludando a los simpatizantes, para luego retirarse del lugar sin pronunciar un discurso formal.

Los seguidores permanecieron en Paseo Colón celebrando la actividad política hasta cerca de las 4 p. m., momento en que el piquete comenzó a disolverse.