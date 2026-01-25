Política

‘No estás sola’: Así fue la caravana y piquete en apoyo a Laura Fernández a una semana de las elecciones

Caravana, consignas y piquete marcaron una actividad política en apoyo a Laura Fernández. Vea las fotos y video.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Caravana Laura Fernández
Seguidores de Laura Fernández se concentraron en Paseo Colón tras una caravana realizada a una semana de las elecciones presidenciales. (Marvin Caravaca/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezElecciones 2026Actividad política
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.