Política

Mujer demanda a Municipalidad de Desamparados por hostigamiento sexual de exregidor de Nueva República. Sostiene que le pidió intimidad a cambio de muro

El hombre le enviaba mensajes de forma insistente, además de que descargaba fotos de una red social de la mujer y se las enviaba por Whatsapp. Conozca el monto reclamado al ayuntamiento como indemnización.

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Por Natasha Cambronero y Juan Fernando Lara Salas
Mario Alvarado, de Nueva República
El proceso contra la Municipalidad de Desamparados se debe a una sanción contra el exregidor Mario Alvarado, de Nueva República, por hostigamiento sexual. Foto: (Archivo y Facebook de Nueva República/Archivo y Facebook de Nueva República)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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