Mujer demanda a Municipalidad de Desamparados por hostigamiento sexual de exregidor de Nueva República. Sostiene que le pidió intimidad a cambio de muro

El proceso contra la Municipalidad de Desamparados se debe a una sanción contra el exregidor Mario Alvarado, de Nueva República, por hostigamiento sexual. Foto:

El 1.° de octubre del 2021, el Concejo Municipal de Desamparados impuso una suspensión de 15 días sin dietas al entonces regidor Mario Alberto Alvarado Jiménez, del partido Nueva República (PNR), por hostigar sexualmente a una vecina del cantón que requería ayuda municipal.

El Concejo concluyó que Alvarado le pidió a la ofendida, de manera implícita, un favor sexual, a cambio de que el ayuntamiento levantara un muro de contención en una margen del río Damas, que colinda con la vivienda donde ella vive, en la comunidad de Fátima.

Sus mensajes eran insistentes, además de que tomaba fotos de una red social de la mujer y se las enviaba por Whatsapp. El entonces regidor le escribía mensajes como los siguientes:

“¿Cómo andabas hoy vestida?“

“Por favor no le diga a nadie lo que le digo”.

“Vamos a comer, que su esposo no sé de cuenta de esto que le digo, por favor”..

“A mí me gusta verla, ¿y a ti no te gusta verme?”

“Que linda foto”.

“Se ve muy guapa”.

“Me gusta su forma de ser”.

“¿No te gusta nada de mí?”

“Que lindo hablás, me gusta tu voz”.

Por unanimidad, el Concejo calificó el hostigamiento como grave y dejó la sanción en firme el 1.° de diciembre del 2021, cuando rechazó la apelación del entonces regidor. Ese día, la cúpula municipal también acordó que el castigo se debía cumplir entre el 17 y el 31 de diciembre, durante buena parte del receso de principio y fin de año, en el cual el concejo no sesionó y, por ende, no se cobraron dietas.

Tras resolver el caso en sede administrativa, la ofendida, Maureen Guzmán Mora, decidió acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar a la Municipalidad de Desamparados una indemnización de ¢30 millones por los aparentes daños causados tanto a nivel emocional como material.

El caso ya pasó por la audiencia preliminar y se fijó fecha de juicio para el 4 de mayo del 2027, a las 9 a. m. Así lo determinó el Tribunal el 25 de febrero del 2026, según una resolución en poder de La Nación. La causa se tramita bajo el expediente N.° 22-004582-1027-CA-1.

“Agotada la vía administrativa y ya teniendo una resolución con lugar, dándose por sentado la existencia de la falta, se procedió a plantear un proceso de conocimiento contra la corporación municipal porque, en el momento de los hechos, el señor imputado representaba a la Municipalidad de Desamparados, al ser uno de sus regidores propietarios electo por votación popular, explicó Randall Sibaja, abogado de Maureen Guzmán.

”Entonces, lo que se busca es una indemnización por los daños emocionales, psicológicos y materiales causados a doña Maureen y su familia por el ejercicio ilegal de este regidor en nombre de la Municipalidad de Desamparados“, continuó el abogado.

Este diario contactó a Antonieta Naranjo, alcaldesa de Desamparados, para obtener una opinión sobre este proceso que enfrenta la municipalidad. No obstante, pidió que las preguntas se tramitaran mediante su periodista. Se enviaron consultas el 25 de marzo y el ayuntamiento se comprometió a contestar este jueves 26.

En el momento en que se presentó la denuncia, la actual alcaldesa era regidora.

Mensajes por WhatsApp y llamadas telefónicas

Los hechos denunciados por la desamparadeña comenzaron en abril del 2021 y se prolongaron hasta junio de ese año, cuando ella denunció lo que estaba viviendo ante el ayuntamiento.

Por aquella época, una crecida del río Damas se llevó un muro y parte del patio de su vivienda y las de otros vecinos, dejando las propiedades a la intemperie y expuestas a nuevos estragos climáticos.

Ante la urgencia de encontrar una solución, la mujer recurrió a Humberto Campos, quien era regidor suplente de Nueva República y con quien había compartido aulas en el colegio.

Campos, a su vez contactó, tanto a Mario Alvarado, quien era el regidor propietario y al ahora diputado independiente Gilbert Jiménez, quien era alcalde de Desamparados en ese momento.

Gilbert Jiménez se comprometió a solucionar la situación y designó a Alvarado como interlocutor con los vecinos. En ese momento, es cuando el otrora regidor y Maureen Guzmán intercambian números de teléfono, según relató ella a este diario en una entrevista en exclusiva.

De inmediato, comenzaron a intercambiar mensajes por WhatsApp para ver cómo iba la situación. En una oportunidad, él la invitó a una actividad de Nueva República en el cantón; le dijo que su asistencia le iba a “servir mucho” para los arreglos municipales en el río.

Al final, la reunión no se realizó, pero la comunicación continuó, aunque ya no solamente para conversar sobre la problemática vecinal.

“Cuando yo llegué a mi casa, él me puso que me admiraba porque era una señora muy valiente y muy decidida y que lo había convencido. Yo no vi nada malo en eso, pero días después, el señor comenzó a bajar fotos mías de Facebook y me las reenviaba por WhatsApp diciéndome que qué bonita me veía.

”Me quedé asustada porque ni lo tenía como amigo en Facebook, o sea, me fue a buscar y todo. En ese momento, yo dije: ‘Que raro. No me gustó’, pero después, me dijo: ‘Mira, a mí me encantaría invitarte a un café, pero tiene que ser a un lugar privado porque soy una figura pública’. ¿Su esposo es celoso’

“Y le dije: ‘Vea, don Mario, mi esposo no es celoso porque él confía en mí y él sabe que yo nunca le he dado nada que pensar. Me encantaría saber qué ha pasado con toda la situación del río’”, narró Guzmán.

En los días siguientes, la comunicación fue similar: ella intentaba saber qué pasaba con los arreglos y él intentaba invitarla a salir. Le enviaba los mensajes incómodos.

Captura de pantalla de los mensajes enviados por el otrora regidor Mario Alvarado, de Nueva República, a la desamparadeña Maureen Guzmán. Las imágenes constan en el expediente de la investigación que realizó la Municipalidad de Desamparados en el 2021. (WhatsApp/Captura de pantalla)

Otros de los mensaje. (WhatsApp/Captura de pantalla)

(WhatsApp/Captura de pantalla)

Abogado: ‘Favores sexuales a cambio de interceder como regidor’

En otras ocasiones, hablaban por teléfono o él la llamaba y ella no atendía. En una de esas conversaciones, él le habría hablado de intimar a cambio de los arreglos. Así lo describió Randall Sibaja, el abogado de Guzmán:

“Básicamente, él (Mario Alvarado) comenzó a plantear un tema de favores sexuales a cambio de interceder como regidor para que el concejo municipal aprobara el arreglo en la propiedad (de Guzmán) y en la cuenca del río.

”En ese momento, el esposo de doña Maureen, quien era agente del OIJ, tenía una discapacidad no permanente, estaba prácticamente postrado en una cama por un tema laboral; entonces, (el regidor) empezó a decirle —palabras más, palabras menos— que el esposo no podía cumplirle a ella, que le diera la oportunidad y que él a cambio de eso le arreglaba la cuenca del río“, afirmó Sibaja.

Hechos probados por comisión investigadora

Ese relato fue calificado como hechos probados en el informe final que emitió la comisión investigadora de la municipalidad que indagó el caso y recomendó al concejo la suspensión de 15 días.

En el documento, se consignó que Alvarado reconoció la existencia de los mensajes y sobre la llamada en específico, dijo que no la recordaba, pero tampoco la negó. Incluso, cuando él fue a declarar, le pidió disculpas a la denunciante.

“Si bien no le indicó directamente que requería un favor sexual de su parte para obtener el arreglo de la problemática vecinal, lo cierto es que así lo sintió la denunciante de forma implícita.

”Prueba de lo anterior es el reconocimiento de los hechos por parte de don Mario y la solicitud de perdón a la víctima, que demuestran que don Mario tuvo conciencia en todo momento de su actuar, independiente de que no lo considerara ofensivo para la víctima, ya que esta es una conducta y reacción típica de un hostigador: considerar que sus actuaciones son correctas”, se consignó en el informe de esa comisión ( N.° OC-004-2021).

De previó, el 27 de agosto del 2021, Alvarado en específico había declarado:

“Yo no niego los mensajes, porque ahí están, de la parte que habla de lo íntimo realmente no me acuerdo haberle pronunciado eso a ella. (...) Nunca en mi vida la intención fue acosar a doña Maureen y si ella lo sintió así, aquí mismo frente a ustedes quiero pedir perdón a don Maureen. (...) Yo me siento inocente de lo que se está acusandom como un acoso sexual”.

Con base en ese informe del órgano director, el cual se fechó el 10 de setiembre del 2021, es que el Concejo Municipal de Desamparados decidió sancionar a Alvarado. La decisión se tomó por unanimidad. Alvarado posteriormente apeló, pero la gestión fue rechazada en diciembre de ese mismo año, quedando firme el castigo.

En este proceso administrativo también participaron la Defensoría de los Habitantes y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) en defensa de Guzmán, según consta en el expediente N.° DAHS-001-2021, del cual este periódico tiene una copia.

Un periodista de este periódico también contactó por teléfono a Mario Alvarado, quien atendió la llamada, pero cuando se le informó el tema, pidió que las consultas se le enviaran por correo para responder con su abogado. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

El exregidor también fue candidato a alcalde del PNR en el 2020 por Desamparados.

A nivel partidario

La mujer también contó que habló sobre esta situación con el entonces candidato presidencial y actual diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, pero él, según su relató, solo le dijo que lo sentía mucho.

Al líder del PNR lo conocía de su época como periodista, pues era conocido de su esposo, un exagente del OIJ, con quien había coincidido en algunos operativos. Incluso, contó, que él estuvo hasta tomando café en su casa.

La desamparadeña también afirmó que el caso lo escaló a esa agrupación política, con la cual tenía afinidad, sin que nadie hiciera nada.

Este diario contactó a Fabricio Alvarado, a través de su encargado de prensa. Sin embargo, tampoco se obtuvo una respuesta. Entre otras cosas, se le consultó si el partido había activado algún protocolo o sanción disciplinaria, tras la suspensión de Mario Alvarado en la municipalidad.