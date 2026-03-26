Política

‘Me llamaban para decirme que yo era el diablo, el maligno que quería dañar a este hombre santo’, recuerda mujer que denunció a regidor por hostigamiento sexual

Vecina de Desamparados recibía llamadas anónimas para que quitara denuncia contra el entonces regidor Mario Alvarado, de Nueva República. Los hechos ocurrieron en el 2021

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Por Natasha Cambronero y Juan Fernando Lara Salas
Municipalidad de Desamparados dará cursos de verano.
Tras la sanción por hostigamiento en contra de un regidor de Nueva República, la vecina inició un procedimiento en contra de la Municipalidad de Desamparados en el Tribunal Contencioso Administrativo, donde busca una indemnización. (Angie Granados Zamora)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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