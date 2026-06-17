Privados de libertad limpiarán ríos, parques y calles como parte de nuevo plan del Gobierno

Privados de libertad trabajarán en mantenimiento público. Plan se presentó cuando el sistema penitenciario experimenta cambios como el decomiso de microondas y restricción del ingreso diario de comida a centros penitenciarios.

El Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, y la presidenta de la República, Laura Fernández, anunciaron el inicio de un proyecto en el que personas privadas de libertad realizan labores de limpieza y embellecimiento en propiedades públicas.

El jerarca informó que las tareas incluirán la limpieza de ríos, calles y parques nacionales. Asimismo, los reos pintarán delegaciones policiales y chapearán diversas zonas de Costa Rica.

Este miércoles a las 8:30 a. m. una cuadrilla de privados de libertad realizó trabajos de chapeo y limpieza en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Gabriel Aguilar explicó que los internos deberán cumplir una jornada de trabajo igual a la de cualquier ciudadano costarricense.

“Vamos a continuar con su orden, no nos vamos a detener y vamos a poner a los privados de libertad a trabajar para que no estén de vagos y que sean productivos para el país”, expresó el ministro a la mandataria durante la conferencia de prensa semanal de la mandataria.

El jerarca anunció que este jueves otro equipo de internos se trasladaría a la autopista Florencio del Castillo para labores de mantenimiento.

Para ejecutar el plan, el ministro indicó que firmarán convenios con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con el fin de intervenir los parques nacionales. También habría coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Pública para el remozamiento de las delegaciones.

Aguilar destacó que estas acciones generarán un ahorro al Estado, debido a que no se requerirá la contratación de terceros para el mantenimiento de los espacios públicos.

“El trabajo dignifica al ser humano y yo estoy segura de que las personas que están en la cárcel van a tener muchísima mejor salud mental, muchísimas mejores oportunidades para reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan con las sentencias si desde que están presos pueden participar en actividades productivas”, añadió la mandataria.

El anuncio de este proyecto se suma a otros cambios recientes en materia penitenciaria. Entre ellas destacan la prohibición del ingreso diario de comidas externas y el retiro de hornos de microondas de los dormitorios en los centros penales.

Al respecto, el ministro Aguilar informó sobre el decomiso de 238 microondas. Estos aparatos se donarán a los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), comedores infantiles, organizaciones de beneficencia, delegaciones de la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria.

La mandataria Fernández aprovechó la actividad para solicitar el apoyo de la Asamblea Legislativa con respecto al Proyecto de Ley Cero Ocio en las Cárceles, el cual presentó el lunes pasado.

La iniciativa busca ampliar la participación de las personas privadas de libertad en actividades productivas remuneradas y destinar parte de esos ingresos al sistema penitenciario, a las víctimas y a sus familias.