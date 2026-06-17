Política

Privados de libertad limpiarán ríos, parques y calles como parte de nuevo plan del Gobierno

Plan arrancó con labores de limpieza en cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría

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Por Marianela Arias Vilchez
Conferencia de prensa
Privados de libertad trabajarán en mantenimiento público. Plan se presentó cuando el sistema penitenciario experimenta cambios como el decomiso de microondas y restricción del ingreso diario de comida a centros penitenciarios. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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