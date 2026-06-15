Política

Estos son los seis proyectos de seguridad que la presidenta Laura Fernández presentó a la Asamblea Legislativa

Iniciativas incluyen cambios en la legítima defensa para policías, nuevas penas contra asociaciones criminales, trabajo obligatorio en cárceles y sanciones por pistas clandestinas

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Por Aarón Sequeira y Cristian Mora
Laura Fernández presenta proyectos de ley a la Asamblea Legislativa
La presidenta Laura Fernández presentó el paquete de seis proyectos de seguridad durante una actividad en la Asamblea Legislativa. Las iniciativas deberán ahora iniciar su trámite legislativo en el Congreso. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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