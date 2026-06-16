Así reaccionó la oposición a los proyectos de seguridad presentados por Laura Fernández

Oposición reacciona con cautela sobre propuestas de Laura Fernández en materia de seguridad.

La oposición reaccionó con cautela ante los proyectos de seguridad presentados por la presidenta de la República, Laura Fernández, al tiempo que señaló que apoyará las iniciativas que “genuinamente” devuelvan la tranquilidad a los ciudadanos.

Las seis iniciativas de la mandataria buscarían endurecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado, reforzar las facultades policiales y modificar distintos aspectos del sistema penal y migratorio.

“De lo que pude ojear, me parecen proyectos con nombres muy atractivos, pero que muchos de ellos tienen roces constitucionales. No estoy segura de que resuelvan la raíz del problema. Vamos a estudiarlos más a fondo”, dijo la diputada única del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko.

La socialcristiana añadió que estaría a favor de iniciativas para reforzar la seguridad y los procesos penales.

La diputada Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana. (John Durán/John Durán)

Con una línea similar, la legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, señaló que los revisaría en detalle, pero apuntó posibles vacíos.

“Si bien tiene que haber un debate importante, aquí en la Asamblea Legislativa, para mejorar con proyectos de ley toda la parte de seguridad, no veo las acciones del Poder Ejecutivo que desde el Ejecutivo se pueden hacer”, reprochó Dobles.

“No veo el fortalecimiento y trabajo conjunto real con el OIJ (Organismo de Investigación Judicial). No vemos que se esté priorizando la parte de seguridad en presupuesto. No vemos que se esté retomando todo el quehacer de la PCD (Policía de Control de Drogas). No vemos que se estén abriendo los puntos de Guardacostas por donde sabemos que entra la droga. ¿Dónde están esas acciones contundentes de ejecución?", se preguntó Dobles.

La ex primera dama reprochó la falta de un proyecto para atacar capitales emergentes o legitimación de capitales: “No vamos combatir el crimen organizado si no combatimos su fuente ingresos. Eso está absolutamente ausente de lo que ha convocado doña Laura el día de hoy”, dijo.

Marco Badilla es miembro del PLN ante la Comisión de Seguridad del Congreso. (JOHN DURAN/John Durán)

Por su parte, el diputado Marco Badilla, representante del Partido Liberación Nacional (PLN) ante la Comisión de Seguridad del Congreso, recordó que le presentaron a Fernández cinco proyectos relacionados con seguridad.

“Estaremos dispuestos a apoyar todas aquellas propuestas que contribuyan genuinamente a devolver la seguridad a los ciudadanos”, dijo.

Añadió que analizarán las propuestas con “seriedad y responsabilidad”, pero que evaluarán su constitucionalidad, factibilidad operativa y la capacidad para generar efectos reales.

“La seguridad ciudadana no puede convertirse en un tema de consignas ni de anuncios. Los costarricenses esperan acciones efectivas, leyes bien construidas y una estrategia integral que fortalezca a los cuerpos policiales, mejore la capacidad investigativa del Estado y que permita recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades”, agregó.

El liberacionista recordó que las iniciativas deben respetar los derechos fundamentales y ser viables económicamente.

La Nación pidió una reacción a la fracción del Frente Amplio, pero al cierre de edición la consulta estaba en trámite.

La presidenta Laura Fernández presentó el paquete de seis proyectos de seguridad durante una actividad en la Asamblea Legislativa. (Aarón Sequeira/La Nación)

Las propuestas de Fernández fueron presentadas por la propia mandataria en una actividad realizada la mañana de este lunes en el Congreso.