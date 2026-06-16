Política

Así reaccionó la oposición a los proyectos de seguridad presentados por Laura Fernández

PUSC, PLN y CAC emitieron sus posturas sobre los seis proyectos de seguridad presentados por la presidenta Laura Fernández

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Abril Gordienko, única diputada del PUSC, anunció que Diana Murillo será la candidata a la presidencia legislativa por el bloque opositor.
Oposición reacciona con cautela sobre propuestas de Laura Fernández en materia de seguridad. (John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezseguridadPLNPUSCCACoposición
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.