Política

Mayuli Ortega, presidenta de Pueblo Soberano llama a seguidores a mantener calma por reconteo de votos de diputados

Mayuli Ortega publicó en sus redes sociales un mensaje donde pide a seguidores chavistas mantener la calma y la confianza en el proceso de escrutinio que lleva el TSE

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, hizo un llamado a la calma a los seguidores del chavismo, mientras se fiscaliza el proceso de reconteo de votos en el TSE. (José Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mayuli OrtegaPueblo SoberanoLaura FernándezDiputados electosTSE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.