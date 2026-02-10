Mayuli Ortega, presidenta de Pueblo Soberano llama a seguidores a mantener calma por reconteo de votos de diputados

La presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, hizo un llamado a la calma a los seguidores del chavismo, mientras se fiscaliza el proceso de reconteo de votos en el TSE.

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, hizo un llamado a todos los seguidores de esa agrupación a mantener la calma y la confianza en el proceso de reconteo de los votos que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), después de las elecciones nacionales del 1.º de febrero.

En un comunicado difundido este sábado a través de sus redes sociales, Ortega explicó que el PPSO cuenta con diez fiscales de escrutinio para seguir de cerca el proceso de revisión de los datos de las juntas receptoras de votos (JRV).

En los últimos días, usuarios de redes sociales afines al chavismo han lanzado cuestionamientos en sus publicaciones por el hecho de que los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio obtuvieron 17 y siete curules para la próxima Asamblea Legislativa, respectivamente.

Sin embargo, las diputaciones que se les asignaron a esas agrupaciones políticas se corresponden con la votación recibida en las respectivas provincias, en papeletas diferentes a la presidencial, y el sistema de cociente, subcociente y residuo mayor que aplica el TSE para asignar las curules.

“Aunque solo uno (de los 10 fiscales) puede estar presente en cada una de las cinco mesas, garantizamos una representación firme y atenta en cada una de ellas. De esta forma, nos aseguramos de que el conteo se realice con total precisión y transparencia”, dijo Ortega.

La presidenta del PPSO y legisladora electa por San José alegó que los delegados del partido están llevando a cabo el conteo minucioso de las tulas, voto por voto y acta por acta, asegurando que todo el proceso sea transparente y correcto.

Mayuli Ortega no solo pidió la calma y la confianza en el proceso, sino que además recordó a los seguidores chavistas que “la tranquilidad es esencial para que el conteo avance de manera ordenada y justa”, al tiempo que hizo un llamado a la paciencia.

Aunque en su carta la presidenta del PPSO habló de la revisión del conteo voto por voto y acta por acta, en realidad, durante el actual proceso, el TSE solamente está haciendo el escrutinio de los votos de la elección presidencial, que ganó Laura Fernández con un 48,3% de los votos válidos, es decir, 1.191.727 votos.

Los cuestionamientos de los seguidores chavistas se han dirigido a la elección de diputados, cuyo reconteo voto por voto solamente empezaría a darse a partir del próximo jueves o viernes, según confirmó el TSE.

La elección legislativa es, en realidad, siete procesos diferentes, uno por provincia, en los cuales se reparten las curules con base en los votos válidos por cada una de las provincias y a los partidos que superaron una determinada cantidad de votos para poder acceder a la disputa de las diputaciones.

Eso significa que, aunque el reparto que se ha hecho público se basa en los resultados preliminares anunciados por el TSE desde el domingo 1.º de febrero por la noche, es muy difícil que los números cambien.

Según esos resultados, Pueblo Soberano se dejó 31 de los 57 escaños, la mayor cantidad que obtiene el oficialismo en 40 años, mientras que el PLN ganó 17, el FA siete, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), una diputación y la Unidad Social Cristiana (PUSC), una.

En San José, los chavistas obtuvieron ocho curules, mientras que Liberación se dejó cinco, el FA tres y las otras dos son de Claudia Dobles y de Abril Gordienko.

Alajuela repartió sus 12 diputaciones de esta forma: 7 del PPSO, 3 del PLN y dos del FA, mientras que Cartago le dio tres legisladores a Soberano, dos a Liberación y una al Frente.

En Heredia, el PPSO ganó dos escaños, Liberación otras dos y el FA uno. El PLN logró dos diputaciones en Guanacaste, dos en Puntarenas y una en Limón, mientras que a Pueblo Soberano le dieron cuatro en Limón, cuatro en Puntarenas y tres en Guanacaste.