Mayor financista de Laura Fernández obtuvo contratos por casi ¢4.400 millones en el actual gobierno

El principal comprador de bonos del PPSO obtuvo ocho contratos con el Incop durante el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles por ¢4.384 millones.

Una empresa de Francisco Javier Morice Castro, el mayor financista de la campaña electoral del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) de la candidata Laura Fernández, ha obtenido contratos públicos por ¢4.384 millones durante el actual gobierno.

Morice pagó al PPSO ¢90,3 millones por bonos de campaña valorados en ¢106,3 millones. En caso de que estos certificados aquieran valor tras el resultado de las elecciones, el comprador se gana la diferencia de ¢16 millones más intereses.

Según el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la empresa de Morice acumula ocho contrataciones durante la administración Chaves Robles, todas adjudicadas a Agroservicios Hípicos de Aranjuez Sociedad Anónima, de la cual es presidente, representante legal y único accionista, con la totalidad de las acciones a su nombre.

La primera adjudicación data de diciembre del 2023 y la más reciente de agosto del 2025; todas las otorgó el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

El empresario, además, está próximo a obtener otro contrato por ¢848 millones, también con esa institución.

El nuevo procedimiento contempla el suministro e instalación de componentes metálicos para rehabilitar la estructura del puente de acceso al muelle de Golfito, y fue publicado en Sicop el 12 de junio del 2025.

El procedimiento se tramita bajo el expediente 2025LE-000004-0019200001 y se encuentra en la fase de análisis de la oferta, luego de que concluyera el plazo de recepción de propuestas. El Incop solicitó avanzar hacia al acto final. Para este proyecto, solo se presentó la oferta de la empresa de Morice Castro, la cual obtuvo la calificación máxima de 100 puntos.

El Partido Pueblo Soberano, que postula a Laura Fernández para ocupar la silla de Zapote, es la agrupación que más bonos electorales ha colocado entre personas físicas para financiar la campaña. En total, 86 contribuyentes realizaron aportes bajo esta modalidad, y Francisco Javier Morice fue quien adquirió la mayor cantidad.

La Nación consultó al Incop sobre el estado de adjudicación del nuevo contrato y los criterios utilizados para seleccionar a esta empresa en las distintas contrataciones. Asimismo, se envió una solicitud de información al correo electrónico vinculado a la compañía de Morice, en la que se consultó sobre el acercamiento entre la empresa y el Incop desde el 2023.

De previo al inicio de esta administración, la empresa solo había recibido contratos por ¢158 millones, según el Sicop. De ellos, tres fueron otorgados por la Municipalidad de Escazú para el lavado de camiones y uno por la Municipalidad de Cartago para un servicio de limpieza de vehículos recolectores de basura, por montos que en conjunto alcanzaron ¢16,6 millones.

También, había dado un servicio de pintura y lavado de tuberías al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por ¢151,2 millones.

Primeros contratos con el Incop

El primer contrato con el Incop se registró en agosto del 2022, cuando se adjudicó el servicio de mantenimiento general y preventivo de los muelles de Puntarenas y Golfito, por ¢43,9 millones.

No obstante, a partir de diciembre de 2023, Agroservicios Hípicos de Aranjuez Sociedad Anónima acumuló ocho contratos por montos millonarios con esa institución, que en conjunto le han significado ingresos por ¢4.384 millones, equivalentes al 96% de sus ganancias totales en adjudicaciones estatales.

Ocho contratos millonarios con el Incop

Según el historial de adjudicaciones de la empresa, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico le ha otorgado ocho contratos de alto monto a la compañía vinculada con Morice.

El primero de estos acuerdos se adjudicó en diciembre del 2023 y alcanzó un valor de ¢889,1 millones. De acuerdo con la descripción oficial, el servicio incluyó trabajos de saneamiento, reparación, pintura y sustitución de elementos metálicos en la estructura del muelle de cruceros de Puntarenas.

Posteriormente, en el 2024, la empresa obtuvo tres adjudicaciones adicionales: dos en julio y una en setiembre.

Las obras contratadas comprendieron el reforzamiento estructural del muelle de Golfito, el mantenimiento de la subestructura del muelle de Quepos y el suministro e instalación de componentes metálicos para la rehabilitación del puente de acceso al muelle de cruceros de Puntarenas. Por estos tres contratos, la compañía percibió ¢2.110 millones.

Durante el 2025, la firma recibió cuatro adjudicaciones más por parte del Incop, relacionadas con labores de mantenimiento general en el muelle de cruceros, limpieza y conservación del muelle de Golfito, rehabilitación de la estructura del muelle y mantenimiento del puente de acceso. Estas contrataciones estaban valoradas en ¢1.341 millones.

En conjunto, ú n icame n te dura n te la admi n istració n Chaves-Robles, la empresa de Morice acumuló i n gresos por ¢4.384 millo n es e n co n tratos co n el I n cop .

Al cierre de edición, la consulta ante el Incop se encontraba en trámite y no se obtuvo respuesta ni confirmación de recibido por parte de la empresa.

Un nuevo contrato por ¢848 con un único oferente

A esta suma acumulada por la empresa de Morice está próximo a añadirse un nuevo contrato por ¢848 millones, también destinado a la rehabilitación de la estructura del puente de acceso al muelle de Golfito.

El plazo para la recepción de ofertas se abrió el 25 de junio y concluyó el 9 de julio. Una vez cerrado ese periodo, se registró un único participante, con una sola propuesta presentada por la empresa Agroservicios Hípicos de Aranjuez Sociedad Anónima.

La oferta asciende a ¢848.023.736 —equivalentes a $1,6 millones aproximadamente—, obtuvo la calificación perfecta de 100 puntos y cuenta con una recomendación del Incop para su adjudicación del contrato.