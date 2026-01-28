Política

Mayor financista de Laura Fernández obtuvo contratos por casi ¢4.400 millones en el actual gobierno

Comprador de bonos de campaña podría recibir una nueva adjudicación por ¢848 millones en el Incop

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, Laura Fernández y una imagen aérea del muelle de Golfito
El principal comprador de bonos del PPSO obtuvo ocho contratos con el Incop durante el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles por ¢4.384 millones. (Rafael Pacheco Granados y cortesía Incop/Rafael Pacheco Granados y cortesía Incop)







Elecciones 2026Laura FernándezFrancisco Javier Morice CastroIncopPPSO
