Política

TSE abre investigación a hermanos financistas de Laura Fernández por dudas sobre el origen de sus recursos

Pesquisa se abrió luego de que los Turcios Stiegler informaran al órgano electoral sobre origen de los ¢124 millones desembolsados para adquirir bonos de deuda política del Pueblo Soberano

Por Natasha Cambronero
Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler son empresarios fundadores de la fintech Ridivi.
Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler son empresarios fundadores de la fintech Ridivi. (Cortesía/Archivo LN)







Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

