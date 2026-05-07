Marulin Azofeifa acude a la Fiscalía para que se le imponga tobillera electrónica a Fabricio Alvarado y prohibirle salir del país

La exdiputada Marulin Azofeifa pidió este jueves, al Ministerio Público, una serie de medidas cautelares contra Fabricio Alvarado.

La exdiputada y exasesora legislativa Marulin Azofeifa le solicitó al Ministerio Público que gestione arresto domiciliario con tobillera electrónica al también exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República (PNR), para impedirle salir del país mientras se resuelve el proceso judicial por presunto abuso sexual presentado por ella contra el exlegislador evangélico.

Se trata de una de las medidas cautelares que David Delgado, abogado de Azofeifa, planteó este jueves en la sede de la Fiscalía General de la República, donde se sigue tramitando el proceso contra Alvarado. Si la propuesta es avalada por el fiscal a cargo del caso, la planteará ante el juez penal, para que resuelva según dicta la ley.

Adicionalmente, la denunciante pidió, entre las medidas cautelares principales, que el exdiputado entregue todos sus pasaportes ante la autoridad judicial y se le imponga la prohibición de comunicarse con los testigos de cargo ofrecidos y la obligación de firmar una vez al mes en un despacho judicial.

Otra prohibición solicitada por Marulin Azofeifa para Fabricio Alvarado es la de tener comunicación directamente con ella o por interpósita persona, para no causarle ninguna perturbación, ni acercarse a 500 metros de ella.

Alicia Castillo, una ciudadana que también denunció penalmente a Alvarado porque, presuntamente, sufrió abuso sexual cuando ella tenía 13 años y el excongresista tenía 32, presentó la misma solicitud de medidas cautelares este mediodía. A Castillo la representó, en la Fiscalía, el abogado José Andrés Pacheco.

Aunque al ahora exdiputado lo salvaron de una sanción administrativa los miembros del bloque chavista fabricista, liderado por Pilar Cisneros, miembros de Nueva República, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) e independientes, aún sigue su curso la denuncia penal presentada por Azofeifa, en el Ministerio Público.

No obstante, como Alvarado perdió su calidad de miembro de un supremo poder, el expediente debe pasar de manos del fiscal general, Carlo Díaz, a la Fiscalía de Género.

Orden de captura internacional para Fabricio Alvarado

En caso de que el exlegislador evangélico no regrese al país del viaje que inició el pasado jueves 30 de abril, la representación legal de Marulin Azofeifa pidió que se gire una orden de captura internacional para Alvarado y que sea presentado a la brevedad ante el Ministerio Público.

“Que se gire una alerta internacional, con dicha orden de captura, a través de la Policía Internacional (Interpol)”, es otra de las medidas requeridas por la denunciante.

Si en esa hipótesis es detenido en el extranjero, y traído al país, Azofeifa pidió que se le dicte prisión preventiva a Alvarado.

Empero, se presume que Alvarado regrese a Costa Rica este viernes. Además, está citado a declarar ante un fiscal el próximo martes.