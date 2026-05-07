Política

Marulin Azofeifa acude a la Fiscalía para que se le imponga tobillera electrónica a Fabricio Alvarado y prohibirle salir del país

En caso de que el exdiputado de Nueva República no regrese del viaje que inició el jueves 30 de abril, también solicita orden de captura internacional

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Por Aarón Sequeira
Diputadas acompañaron a Marulin Azofeifa y dieron declaraciones al final de la fallida sesión legislavtiva
La exdiputada Marulin Azofeifa pidió este jueves, al Ministerio Público, una serie de medidas cautelares contra Fabricio Alvarado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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