Marulin Azofeifa declara contra Fabricio Alvarado en comisión investigadora por presunto abuso sexual

La exdiputada Marulin Azofeifa está dando su testimonio, este viernes, en la comisión especial que investiga el presunto abuso sexual cometido contra ella por Fabricio Alvarado.

La exdiputada Marulin Azofeifa está declarando, este viernes, contra el congresista Fabricio Alvarado, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), en el proceso de investigación que lleva adelante una comisión investigadora por presunto abuso sexual del legislador hacia ella.

La sesión de dicho órgano empezó pasadas las 8 a. m., con el testimonio de la excongresista y actual asesora legislativa, quien denunció administrativa y penalmente a Alvarado, por múltiples comportamientos de acoso hacia ella, tanto cuando era diputada como en el tiempo que ha trabajado como asesora.

Esta sesión está bajo la dirección de una de las legisladoras más afines y leales a Fabricio Alvarado, Olga Morera, pues el presidente titular, el socialcristiano Alejandro Pacheco se encuentra de viaje en Europa.

Aunque se le dieron dos horas a Azofeifa para dar su testimonio, se ha extendido por casi tres horas debido a constantes interrupciones de la defensa de Fabricio Alvarado, que está ejerciendo la abogada Gloriana Valladares Navas, hija de la diputada independiente Gloria Navas, quien precisamente abandonó el partido de Alvarado por fuertes diferencias con él.

Valladares incluso intentó exigir que la diputada independiente Johana Obando se aparte del proceso, por alegar que es una persona muy feminista.

Aunque está previsto que el diputado evangélico dé su testimonio a la 1 p. m., también durante dos horas, es posible que se atrase su declaración, pues aún deben recibirse las declaraciones de cuatro testigos, en cuenta la madre de Marulin Azofeifa, Bernarda Trejos.

Estaba convocado también el doctor Rubén Castillo Mitchell, quien era el médico del Congreso y atendió el caso de la exdiputada; sin embargo, se excusó primero porque está fuera del país y ofreció la opción de conectarse vía digital, pero finalmente dijo que no podía.

La representación legal de Marulin Azofeifa aportó el expediente médico de ella, para con el objetivo de demostrar la existencia del hostigamiento sexual de parte de Fabricio Alvarado.

También rendirá su declaración la psicóloga de la Asamblea, Alejandra Cruz.

Sesión privada de la comisión

La comisión realiza su sesión de este viernes, para recibir la prueba testimonial, de forma absolutamente privada, con resguardo de oficiales de seguridad de la Asamblea Legislativa para que los medios no tengan acceso a imágenes ni audio de la sesión.

Sin embargo, hubo un incidente pasadas las 10 a. m., pues el personal del Congreso no informó de la prohibición de tomar imágenes y video de la comisión desde lejos, por lo que amenazaron con echar a los medios del piso donde la prensa espera tener acceso a los representantes legales y a los declarantes.

La presidenta de la comisión, la fabricista Olga Morera, ordenó colocar unas vallas en las ventanas para impedir que se tenga cualquier visión de lo que está sucediendo dentro del salón.

El plazo de la comisión para rendir un informe al plenario se vence el próximo viernes 17 de abril, tal como lo establece el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputadas y diputados.

Después de eso, solo quedarían seis días para que el plenario pueda ver el asunto y tomar una decisión.