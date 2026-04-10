Política

Marulin Azofeifa declara contra Fabricio Alvarado en comisión investigadora por presunto abuso sexual

Declaración de exdiputada se ha extendido por casi tres horas, en medio de constantes interrupciones de la abogada del diputado evangélico

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Por Aarón Sequeira
Exdiputada Marulin Azofeifa, entrevista
La exdiputada Marulin Azofeifa está dando su testimonio, este viernes, en la comisión especial que investiga el presunto abuso sexual cometido contra ella por Fabricio Alvarado. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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