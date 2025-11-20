Política

Magistrados del TSE le dicen no al PLN; rechazan apelación sobre acceso a contribución estatal

El TSE rechazó un nuevo recurso del PLN en contra de la resolución que le impide acceder a la deuda política, mientras no se resuelva su Asamblea Cantonal de San Ramón

Por Sebastián Sánchez
candidato del PLN Álvaro Ramos
Candidato del PLN, Álvaro Ramos, en el hotel Corobicí en imagen de archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







PLNSan Ramónrenovación estructuras partidariasdeuda políticaTSE
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

