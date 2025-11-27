Política

Luis Amador percibió presión de Rodrigo Chaves para otorgar a Pedregal el contrato de reparación de la pista del aeropuerto de Liberia

Exministro enumeró 7 intervenciones ‘anormales’ del mandatario Chaves en proyectos de obra pública, incluida una idea de extensión del contrato de la ruta 27 con un aumento de peajes

Por Natasha Cambronero y Esteban Oviedo
Luis Amador, comparece ante Comisión de Ingreso y Gasto Público
Luis Amador efectuó una improvisada rueda de prensa, sobre las presuntas presiones de Rodrigo Chaves sobre contratos de obra pública, en la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

