Luis Amador percibió presión de Rodrigo Chaves para otorgar a Pedregal el contrato de reparación de la pista del aeropuerto de Liberia

Luis Amador efectuó una improvisada rueda de prensa, sobre las presuntas presiones de Rodrigo Chaves sobre contratos de obra pública, en la Asamblea Legislativa.

El exministro de Obras Públicas y Transportes y actual candidato presidencial, Luis Amador, dijo haber recibido presiones del mandatario Rodrigo Chaves para que se le otorgara a la constructora Pedregal un millonario contrato para reparar la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

Luis Amador enumera intervenciones 'anormales' de Rodrigo Chaves en proyectos de obra pública

Amador reveló haber recibido una instrucción de parte de Chaves, que él interpretó como una orden, de darle a esa empresa en específico, esa polémica contratación.

“Cuando estamos con el caso del aeropuerto, hay una aparente presión que yo siento, en la cual la instrucción que yo interpreto del presidente es que hay que asignarle esta contratación a Pedregal”, afirmó el candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), quien fue destituido por Chaves en marzo del 2024.

Las declaraciones las emitió, la tarde de este jueves, cuando compareció ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos sobre otras presiones que recibió, pero en relación con la intención del mandatario de que el contrato de ampliación del tramo entre Barranca y Limonal, en la Interamericana Norte, fuera asumido por la constructora mexicana Tradeco.

Además de las presiones en estas dos contrataciones de obra pública, Amador enumeró otras cinco intervenciones que Chaves hizo y que él catalogó como “anormales”.

La Nación envió consultas al presidente Chaves, a través de su oficina de prensa, sobre las declaraciones de Amador, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicar este artículo.

Aeropuerto de Liberia

“Para lo del aeropuerto de Liberia, existe también una llamada del presidente para que, a través de Allan Kelso, yo me reuniera con la gente de Coriport (empresa administradora del aeropuerto de Liberia) y exploráramos darles una extensión de concesión, a cambio de que ellos hicieran la reparación”, aseveró el exministro.

Contratos de conservación vial

Relató que, en otra oportunidad, el mandatario también intervino en favor de Pedregal, pero por los contratos de conservación vial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) del periodo 2022-2023. Dijo que, tras la adjudicación, lo convocaron a una reunión en Casa Presidencial, en la que estaban personeros de esa constructora.

“Me llaman a una reunión al despacho del presidente, y ellos (los personeros de Pedregal) me preguntaban y cuestionaban el porqué no se les había adjudicado ninguno de los contratos de conservación vial”, narró Amador en una improvisada conferencia de prensa tras su comparecencia.

Ampliación de ruta 27

En otra ocasión, a inicios del 2024, según contó, estuvo en una reunión, también en Zapote, con las empresas OHLA y Globalvia, en la que el presidente habría expresado su interés en que se le extendiera a la segunda de estas dos compañías la concesión de la ruta 27 por diez años más, con un incremento en las tarifas de peajes. A cambio, estas firmas, en conjunto, ampliarían esa carretera.

Trenes a empresa de Hong Kong

Amador contó que participó junto al mandatario en una videollamada con una empresa de Hong Kong que quería venderle trenes de diésel al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

“Era un contrato por $30.000, y estamos hablando que a eso hay que sumarle $650-$700 millones de la ruta 27, más $180-$230 millones de de Barranca-Limonal, eran proyectos grandes”, aseveró el exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Reunión con empresa de vallas

Una quinta intervención “anormal” ocurrió cuando, de acuerdo con Amador, Chaves le envió escoltas para que se movilizara con urgencia a Casa Presidencial y, al llegar, lo reunió con el empresario Geovanni Vásquez Vega, representante de la empresa de vallas publicitarias Publiex, para que le arreglara gestiones sobre colocación de publicidad en carreteras.

Esta es la empresa a la que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el MOPT permitieron explotar espacios de publicidad para terceros en los postes del alumbrado público, en rutas nacionales, a pesar de que la ley lo prohíbe.

“Estaba en la Embajada de España. (Chaves) me dijo que le urgía verme, me mandó la escolta y llegué a Casa Presidencial y estaba Geovanni Vásquez, que le arreglara las gestiones que estaba haciendo: derechos de uso de vía, que quería usar para poner publicidad“, reiteró Amador, confirmando una publicación que hizo este diario a finales de octubre pasado.

“Esto era anormal, yo lo que hacía era deflactar para que se llevara al Consejo Nacional de Concesiones, para que se presentara ante el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de Tradeco) o se presentara ante el Incofer la propuesta comercial, o lo que fuera, pero todo esto tenía que responder a procesos legales, no era normal”, concluyó Amador.