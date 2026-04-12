Política

Diputados electos responden a propuesta del oficialismo de limitar el control político

Mayoría de diputados cuestiona la iniciativa de limitar el control político, pero desde el oficialismo insisten en ajustes para evitar abusos

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Por Cristian Mora
25/04/2023 Asamblea Legislativa. El Plenario se prepara para el primer cambio de directorio político de la actual administración. Las curules, ahora vacías, estarán ocupadas por los diputados de todas las fracciones, que lucirán elegantes durante la sesión solemne de este lunes primero de mayo.
Diputados electos se refirieron al control político tras recibir sus credenciales en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), previo al inicio del periodo legislativo 2026-2030. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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