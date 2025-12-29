¿Le anduvo cerca en el segundo sorteo de consolación? Estos son los premios por aproximación y terminación

El segundo sorteo de consolación de la Lotería Navideña de la Junta de Protección Social (JPS) repartió 12.196 premios, desde el mayor, con ¢900 millones, en tres emisiones, hasta premios por terminación igual al número del mayor.

-El premio mayor es para el 35 con la serie 794

-El segundo es para el 44, con la serie 704

-El tercero para el 02, con la serie 466

Premios por aproximación

En el caso de las aproximaciones, es decir, quienes tengan los números 34 y 36 (anterior y posterior al mayor), con la serie 794, recibirán ¢2,5 millones por entero, o bien, ¢250.000 por fracción.

Si una persona tiene la misma serie que el premio mayor, la 794, pero diferente número, recibirá una premiación de ¢250.000 por entero y ¢25.000 por fracción.

Por otra parte, si la persona tiene el mismo número premiado con el mayor, el 35, el pero con diferente serie, tendrá un premio de ¢175.000 por entero y ¢17.500 por cada pedacito premiado.

Terminación

Los billetes que tengan la misma terminación del mayor, es decir el 5, recibirán el doble de lo invertido, es decir, ¢3.000 por cada fracción y ¢30.000 por el entero.

Mismo número del segundo premio

Para este sorteo, si usted compró el mismo número que el segundo de mayor importancia, el 44, pero sin la misma serie, tendrá un premio de ¢45.000 por entero y ¢4.500 por fracción.

Mismo número del tercer premio

Si tiene el mismo número del tercer premio, gana ¢30.000 por entero y ¢3.000 por fracción.

Para este domingo, la JPS premió al primer premio en importancia con ¢300 millones por entero de diez fracciones, es decir, ¢30 millones por fracción. Como se trata de un premio en tres emisiones, el total es de ¢900 millones.

En el caso del segundo premio, se trata de ¢60 millones por cada entero, o sea, ¢6 millones por pedacito. En este caso, también son tres emisiones, es decir, el segundo premio suma un total de ¢180 millones.

El tercer premio en importancia reparte ¢75 millones en tres emisiones, o sea, ¢25 millones por cada entero, ¢2,5 millones por cada fracción.

Adicionalmente, la JPS incluye 20 premios de ¢1,5 millones por entero y 77 premios de ¢550.000 por entero.