Política

¿Le anduvo cerca en el segundo sorteo de consolación? Estos son los premios por aproximación y terminación

Conozca el detalle de los premios por tener el número o la serie del premio mayor

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
primer premio
Primer premio (Captura de pantalla /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Segundo sorteo de consolacicónLotería navideñaLotería NacionalJPSJunta de Protección SocialPremio mayor
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.