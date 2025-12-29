Segundo sorteo de consolación 2025: ¡ya salió el premio mayor!, vea número y serie

Número y serie del primer premio del sorteo de consolación del 28 de noviembre del 2025.

Ya salieron los números ganadores del primer, segundo y tercer premio del segundo sorteo de consolación de la lotería navideña de la Junta de Protección Social (JPS), efectuado este domingo 28 de noviembre.

El favorecido con el premio mayor fue el número 35 con la serie 794. Esta combinación paga ¢300 millones por entero y ¢30 millones por fracción.

El segundo premio fue para el número 44, con la serie 704. Este paga ¢60 millones por entero y ¢6 millones por fracción.

Finalmente, el tercer premio fue para el número 02, con la serie 466, el cual paga ¢25 millones por entero y ¢2,5 millones por cada fracción.

Número y serie del segundo premio. (Capo/La Nación)

Premios por aproximación y terminación

También, se jugaron 20 premios de ¢1,5 millones cada entero, y 77 premios de ¢500.000 por entero, así como premios por terminación, aproximación al mayor, o bien, número igual al mayor, sin la misma serie, o bien con la serie, pero diferente número.

En el caso de las aproximaciones, es decir, quien tenga los números 34 o 36, con la serie 794, recibirán ¢2,5 millones por entero, o bien, ¢250.000 por fracción.

Si una persona tiene la misma serie que el premio mayor, la 794, pero diferente número, recibirá una premiación de ¢250.000 por entero y ¢25.000 por fracción.

Número y serie del tercer premio. (Capturas de pantall /La Nación)

Por otra parte, si la persona tiene el mismo número premiado con el mayor, pero con diferente serie, tendrá un premio de ¢175.000 por entero y ¢17.500 por cada pedacito premiado.

Los billetes que tengan la misma terminación del mayor recibirán el doble de lo invertido, es decir, ¢3.000 por cada fracción y ¢30.000 por el entero.

Premios por tener los números del segundo y tercer premio, pero sin serie

Para este sorteo, si usted compró el mismo número del segundo premio, ganará ¢45.000 por entero y ¢4.500 por fracción.

En el caso de tener el número del tercer premio, sin la serie, se paga ¢30.000 por entero y ¢3.000 por fracción.

La JPS reportó que, para este sorteo, hubo una venta efectiva del 93,17% y una devolución del 6,83%.