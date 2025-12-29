El País

Segundo sorteo de consolación: repase la transmisión de la lotería de la JPS

El segundo sorteo de consolación de la lotería navideña de la Junta de Protección Social tiene un premio mayor de ¢900 millones, en tres emisiones

Por Aarón Sequeira

Este domingo se realizó el segundo sorteo extraordinario de consolación de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS).








Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

