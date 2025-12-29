Segundo sorteo de consolación: repase la transmisión de la lotería de la JPS

Este domingo se realizó el segundo sorteo extraordinario de consolación de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS).

El premio mayor fue de ¢900 millones, en tres emisiones, es decir, ¢300 millones por entero, con 10 fracciones, ¢30 millones por cada fracción. En este caso, el número premiado fue el 35, con la serie 794.

El segundo premio en importancia es de ¢180 millones, también en tres emisiones, es decir, ¢60 millones por cada entero, ¢6 millones por pedacito. Este premio se lo dejó el número 44, con la serie 704.

En el caso del tercer premio, se trata de ¢75 millones en tres emisiones: ¢25 millones por entero, ¢2,5 millones por cada fracción. Este premio fue para el número 02 con la serie 466.

Siga aquí la transmisión en vivo de la JPS: