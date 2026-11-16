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Política

Laura Fernández traslada a las relaciones exteriores un discurso pensado para su base política

Pronunciamientos sobre otros países y sus ciudadanos han provocado reacciones en la región y reabierto el debate sobre la prudencia y el rumbo de la diplomacia costarricense

La presidenta de la República, Laura Fernández, brindó declaraciones a la prensa tras su reunión en Barranquilla, con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
La presidenta de la República, Laura Fernández, brindó declaraciones a la prensa tras su reunión en Barranquilla, con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en las que volvió a calificar de "basura" a personas colombianas vinculadas al narcotráfico. Joel_Gonzalez
Lucía Astorga