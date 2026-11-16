Laura Fernández traslada a las relaciones exteriores un discurso pensado para su base política

Las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, sobre gobiernos y situaciones de otros países abren interrogantes sobre el rumbo de la política exterior costarricense y el manejo de sus relaciones diplomáticas.

Sus pronunciamientos sobre Nicaragua, México y Colombia, así como las tensiones con Panamá, reflejan un estilo de comunicación que reproduce el estilo confrontativo que adoptó, tras asumir el cargo, y que replica al usado por su antecesor, Rodrigo Chaves, para conectar con su base de apoyo.

Ese lenguaje, trasladado a las relaciones internacionales, plantea el desafío de defender los intereses nacionales sin provocar fricciones innecesarias con otros países.

Mensajes para casa, repercusiones afuera

Para Gustavo Araya, politólogo y experto en comunicación política, tanto Chaves como Fernández han trabajado la política exterior de cara a sus públicos de apoyo, en lugar de privilegiar las consideraciones que requieren las relaciones con otros Estados.

Sin embargo, en el manejo de la diplomacia, donde las formas sí importan, la prudencia surge como un factor determinante para definir cómo se comunican las posiciones del país.

El excanciller Manuel González considera que defender los intereses nacionales y hablar con franqueza no está reñido con el cuidado de las formas ni con el respeto a otros gobiernos y sus poblaciones.

El exministro explicó que las declaraciones dirigidas a una audiencia nacional no necesariamente tienen el mismo efecto cuando se emiten en el escenario internacional. Las palabras pueden adquirir significados distintos según el contexto de cada país y permanecer en los registros oficiales, con consecuencias que trascienden el momento en que fueron pronunciadas.

El costo diplomático de las palabras

El 6 de marzo, como presidenta electa, Fernández señaló que México es un referente de lo que Costa Rica debe evitar en materia de seguridad. Así lo dijo en una entrevista con el diario mexicano Milenio.

Ello generó las críticas del senador oficialista mexicano, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó de “muy desafortunado” el comentario. “Que justifique su subordinación hablando mal de un país que ha sido profundamente solidario con Costa Rica, la pinta de cuerpo completo”, escribió en su cuenta de X.

El político mexicano agregó que “Fernández es la derecha trumpista en Costa Rica”.

El 21 de mayo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó frenar un plan para vender energía a Costa Rica por las declaraciones que un día antes brindó Fernández sobre el conflicto comercial por el bloqueo canalero a productos agropecuarios costarricenses.

El 18 de setiembre, Fernández afirmó que uno de sus objetivos en la reunión que días después sostendría con su homólogo de Colombia, Abelardo de la Espriella, era que “la basura” del narcotráfico no se dirija hacia Costa Rica. Sus manifestaciones fueron reseñadas en por agencias internacionales.

La mandataria reiteró el señalamiento durante su reunión con de la Espriella el 22 de setiembre.

Fernández evitó referirse al regimen de Nicaragua con la misma dureza con la que sí expreso sobre México y personas de Colombia. (Archivo LN/Fotocomposición)

Esa dureza en sus expresiones estuvo ausente al referirse a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Fernández afirmó que los nicaragüenses tienen el gobierno “que han elegido tener”, al referirse a la situación política del país vecino durante una entrevista con la cadena colombiana NTN24, transmitida el 13 de junio. Las críticas nacionales e internacionales no se hicieron esperar.

Defender al país sin descalificar a otros

Las referencias a México y Colombia muestran los riesgos de trasladar el lenguaje de la confrontación política a las relaciones internacionales.

En el caso mexicano, González señaló que, en lugar de afirmar que Costa Rica no quiere ser como México, la presidenta pudo explicar que el país busca evitar condiciones similares a las que enfrenta esa nación por la presencia y operación de organizaciones criminales.

El excanciller recordó que el crimen organizado tiene conexiones transnacionales y que el problema requiere cooperación entre los países afectados. Por eso, consideró innecesario recurrir a expresiones que puedan interpretarse como descalificaciones hacia otra nación.

Una preocupación similar planteó sobre Colombia, luego de que Fernández utilizara la palabra “basura” al referirse a la situación de ese país. González explicó que existe un fenómeno conocido como “efecto cucaracha”, mediante el cual las organizaciones criminales se desplazan hacia otros territorios cuando enfrentan presión en sus lugares de operación.

Ese fenómeno, indicó, puede explicarse sin recurrir a expresiones que ofendan al Gobierno colombiano o a sus habitantes. El impacto de ese tipo de declaraciones no se limita a la relación entre las administraciones, sino que también puede afectar la percepción de la población del país aludido.

Tensiones con un socio estratégico

Las semejanzas entre el estilo de Mulino con el de Rodrigo Chaves y Fernández, auguraba una relación más cercano con el vecino estratégico. (Jose Cordero/José Cordero)

Las tensiones con Panamá representan otro frente de preocupación, especialmente al considerar que Mulino tiene un estilo similar al que utilizaba Chaves y que busca replicar Fernández, lo que supone condiciones apropiadas para reducir las fricciones entre los dos países.

González recordó que Panamá es un socio indispensable para Costa Rica por razones comerciales, diplomáticas y de seguridad. Ambos países mantienen una relación histórica y tienen intereses comunes que podrían permitirles construir una agenda de cooperación de largo plazo.

“¿Para qué enojarnos desde el primer momento, desde el primer día, cuando la agenda es mucho más amplia?”, cuestionó.

Araya también advirtió sobre el costo de distanciarse de un aliado regional con el que Costa Rica ha mantenido una relación histórica. A su juicio, las fricciones con Panamá deben analizarse dentro de un problema más amplio: la ausencia de una orientación internacional coherente que permita identificar las prioridades del Gobierno y la manera en que pretende relacionarse con otros países.

Una política exterior sin ruta clara

Para Araya, la política exterior de Fernández representa una continuidad del estilo de Chaves, pero no se sustenta en una agenda claramente articulada. “Es una continuidad de la política exterior, pero está al garete”, afirmó.

El politólogo mencionó como ejemplo la decisión de Costa Rica de no continuar con el proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), después de años de trabajo orientado a incorporarse a ese acuerdo comercial. A su criterio, decisiones de ese tipo generan incertidumbre sobre la orientación de la política comercial del país y sobre los compromisos que está dispuesto a asumir.

La falta de claridad, añadió, también puede repercutir en la relación con países con los que Costa Rica busca fortalecer sus vínculos comerciales y diplomáticos.

González, desde su experiencia como canciller, puso el énfasis en la necesidad de que la Presidencia mantenga una comunicación frecuente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería es el principal órgano asesor del Poder Ejecutivo en materia de política exterior, pero su capacidad de influir depende también de la relación que mantenga con la mandataria.

El exministro explicó que los acontecimientos internacionales pueden cambiar de un día para otro y que la presidenta no tiene por qué emitir una posición inmediata sobre cada asunto. Ante un tema delicado, consideró preferible consultar con el canciller, analizar el contexto y valorar las posibles consecuencias antes de pronunciarse.

“No hay ningún pecado en no saber la respuesta en ese momento”, sostuvo.

A su criterio, la prudencia no significa renunciar a defender los intereses nacionales ni evitar las diferencias con otros gobiernos. Se trata de valorar cuándo y cómo expresar las posiciones del país, tomando en cuenta que las declaraciones presidenciales pueden tener efectos duraderos sobre las relaciones diplomáticas.