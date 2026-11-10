Laura Fernández dijo que no se veía como ‘una presidenta viajera’, pero visitó cinco países en menos de dos meses: ¿qué cambió?

La presidenta Laura Fernández aseguró que no se veía como una mandataria viajera y que esperaba realizar la menor cantidad de desplazamientos posibles al extranjero. Su intención, dijo, es concentrarse en los asuntos nacionales. La decisión de viajar poco pone el foco en los destinos que sí eligió y los encuentros que descartó, una selección que ofrece pistas sobre las prioridades de su política exterior.

Entre finales de setiembre y principios de noviembre, Fernández visitó Colombia, El Salvador, el Vaticano, Italia y España, mientras descartó participar en reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Esa selección de destinos y encuentros deja entrever una agenda marcada por la seguridad y el combate al crimen organizado, así como un interés particular por espacios de interlocución con Estados Unidos. También muestra una participación selectiva en foros multilaterales: Fernández rechazó acudir a algunos, pero sí asistió a la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

Para el analista internacional Carlos Murillo, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), estas decisiones reflejan una política exterior supeditada a los intereses estadounidenses. Su interpretación plantea una pregunta más amplia sobre qué criterios orientan las prioridades diplomáticas del Gobierno y qué resultados han producido los encuentros elegidos por la mandataria.

Fernández descartó la OEA y la ONU, pero sí participó en una cumbre internacional

Laura Fernández dijo que no era una presidenta viajera

El 20 de mayo, apenas dos semanas después de asumir el cargo, Laura Fernández aseguró que no se veía como “una presidenta viajera”. Así pretendía excusarse de la asistencia a la reunión de la OEA, en Panamá.

“Hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo esté montada en un avión. Habrá momentos donde tendré que viajar por el cargo, pero espero sean la menor cantidad de viajes posibles”, manifestó durante una conferencia de prensa.

La decisión coincidió con un enfrentamiento público con el presidente panameño, José Raúl Mulino, por una disputa comercial vigente desde 2019, que escaló con reproches entre ambos mandatarios.

La posición no se limitó a ese encuentro. El 21 de julio, Fernández también anunció que no asistiría a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Justificó la decisión en la necesidad de concentrarse en los problemas nacionales, particularmente en seguridad y proyectos de inversión.

Fernández delegó en Manuel Tovar la representación de Costa Rica en la Asamblea General de la ONU, pero lo despidió de su cargo como canciller horas antes de dar el discurso ante el pleno, una decisión que trascendió las fronteras del país. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, en una entrevista con el programa El Octavo Mandamiento, del canal OPA, Fernández cuestionó el papel del organismo internacional y consideró que bastaba con enviar a un representante, pese a que Costa Rica respalda la elección de la costarricense Rebeca Grynspan como secretaria general de la ONU.

Colombia: más controversias que resultados de la reunión

La presidenta Laura Fernández se reunió con su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella, en su primera visita internacional. (Joel_Gonzalez/La Nación)

El primer destino fue Colombia, donde Fernández se reunió el 22 y 23 de setiembre con el presidente Abelardo de la Espriella, en Barranquilla. Presidencia anunció la cita como una “reunión de urgencia” para fortalecer la cooperación en seguridad y el combate al narcotráfico.

Fernández presentó el encuentro como un paso hacia una alianza contra el crimen transnacional y el narcoterrorismo. Por su parte, De la Espriella propuso ampliar la cooperación al intercambio de inteligencia, la lucha contra el lavado de activos y el fortalecimiento de los guardacostas costarricenses.

El mandatario colombiano también planteó avanzar hacia la reciprocidad en materia de visados, pues Costa Rica exige visa a los ciudadanos colombianos, mientras que Colombia no impone ese requisito a los costarricenses.

Pese a la urgencia con que se anunció la reunión, al concluir no se dieron a conocer acuerdos ni medidas concretas.Ambos gobiernos se limitaron a expresar su voluntad de profundizar la cooperación.

Laura Fernández enfrentó críticas por haber rechazado asistir a la Asamblea General de la ONU, pero haber visitado la tienda de una diseñadora durante su estancia oficial en Colombia. Foto: Instagram de Liliana Meza (redes/Instagram)

Interés por Washington contrastó con el desaire a la ONU

El viaje adquirió mayor relevancia política pocos días después, cuando Fernández responsabilizó al entonces canciller Manuel Tovar por no haberla informado adecuadamente sobre una reunión del Escudo de las Américas, convocada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para el 22 de setiembre en Nueva York.

El encuentro se realizó en el contexto de la llegada de presidentes y delegaciones internacionales a esa ciudad para participar en la Asamblea General de la ONU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente asistió a la reunión.

Fernández había descartado viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General, pero luego sostuvo que habría viajado a la ciudad si hubiera recibido información adecuada sobre el encuentro del Escudo de las Américas. Tovar fue despedido el 24 de setiembre, horas antes del discurso que tenía programado pronunciar ante la Asamblea General por designación de la presidenta.

Para Murillo, este episodio ilustra la subordinación de la política exterior costarricense a Estados Unidos. El analista considera que la administración dio la espalda a un espacio multilateral de relevancia global, pero mostró interés en una reunión convocada por Washington, a la que finalmente asistió Trump.

Conocer algo que sus ministros ya conocían

La presidenta Laura Fernández se reunió con su homólogo Nayib Bukele, durante su gira a El Salvador (MARVIN RECINOS/AFP)

El segundo destino fue El Salvador. El 14 de octubre, durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), en el complejo penitenciario La Reforma, Fernández anunció que viajaría al país centroamericano para reunirse con Nayib Bukele.

El Cacco, un anexo de 31.000 metros cuadrados diseñado para albergar a 5.100 privados de libertad de alto perfil criminal, tomó como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador. La visita de Fernández se realizó el 16 de octubre e incluyó un recorrido por esas instalaciones.

“Ya tenemos la infraestructura, pero queremos estudiar a profundidad los modelos operativos, cómo es el día a día en un país que ha sido reconocido mundialmente como exitoso para erradicar la pandemia de pandillas”, aseguró la gobernante.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, había visitado el CECOT el 20 de mayo. También lo había hecho Gerald Campos, actual ministro de Seguridad Pública, cuando ocupaba la cartera de Justicia durante la administración anterior, como parte del intercambio de información con El Salvador para diseñar el Cacco con base en los estándares del centro penitenciario salvadoreño.

Lo anterior plantea interrogantes sobre qué aspectos operativos necesitaba conocer directamente Fernández y qué aportes adicionales esperaba obtener con su visita, más allá de las gestiones que ya habían realizado las autoridades costarricenses.

Pocos detalles de la gira europea

En Italia, Laura Fernández se reunió con el presidente Sergio Mattarella. (Gobierno de Italia/Cortesía)

La gira europea incluyó visitas al Vaticano, Italia y España. El 29 de octubre, Fernández se reunió con el papa León XIV, a quien invitó a visitar Costa Rica, y con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en Roma.

Según Presidencia, el encuentro con Mattarella abordó oportunidades de cooperación policial contra el narcoterrorismo y la criminalidad financiera, así como el intercambio de inteligencia. Sin embargo, el comunicado oficial italiano detalló los temas tratados ,entre ellos la lucha contra el narcoterrorismo y la criminalidad financiera, así como la cooperación en materia de inteligencia.

El analista Carlos Murillo cuestionó la elección del interlocutor italiano. Señaló que, si el objetivo era negociar acuerdos políticos y de política exterior, habría sido más lógico reunirse con la primera ministra, Giorgia Meloni, quien dirige el Gobierno, y no con Mattarella, que ocupa la Presidencia de la República.

La falta de más información oficial dificulta evaluar el alcance de la gira. La Nación solicitó en tres ocasiones a Presidencia la agenda de Fernández durante su recorrido europeo, pero no obtuvo respuesta.

Una cumbre que sí ameritó el viaje

La presidenta Laura Fernández rechazó ir a la OEA y a la ONU, pero sí viajó a España a la Cumbre Iberoamericana. (Casa de S.M. el Rey/La Nación)

El 4 de noviembre, Fernández participó en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano y en el acto protocolario de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real de Madrid.

El 5 de noviembre asistió a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno y pronunció un discurso en la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales.

La participación en ese foro contrasta con la decisión que había anunciado en julio sobre las reuniones de la OEA y de la Asamblea General de Naciones Unidas. En ambos casos se trataba de encuentros multilaterales de alto nivel, pero la presidenta optó por no acudir y sí viajar a Madrid para participar en la cita iberoamericana.