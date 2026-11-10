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Política

Laura Fernández dijo que no se veía como ‘una presidenta viajera’, pero visitó cinco países en menos de dos meses: ¿qué cambió?

La mandataria justificó sus ausencias en reuniones de alto nivel de la OEA y la ONU por la necesidad de atender los problemas nacionales, pero luego realizó giras por América y Europa

Pese a que dijo que no era una "presidenta viajera", Laura Fernández suma cinco visitas al extranjero en menos de dos meses.
Pese a que dijo que no era una "presidenta viajera", Laura Fernández suma cinco visitas al extranjero en menos de dos meses. Diseño Canva
Lucía Astorga