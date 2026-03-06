Laura Fernández sobre deuda de ¢300 millones de José Miguel Villalobos con la CCSS: ‘Él tiene derecho a aclarar el monto’

Laura Fernández afirmó que el diputado electo José Miguel Villalobos puede revisar el cobro de la CCSS si considera que el monto reclamado no coincide con sus registros.

La presidenta electa, Laura Fernández, se refirió este jueves a la deuda superior a ¢300 millones que tendría José Miguel Villalobos, diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El futuro legislador ha manifestado en sus redes sociales que no pagará, al alegar que se trata de montos prescritos y sumas “astronómicas”.

Consultada sobre el caso en el programa Por Tres Razones, de la emisora radiofónica Columbia, Fernández señaló que el legislador tiene derecho a revisar y aclarar el monto que se le reclama, si considera que el cobro no coincide con sus cuentas.

“Yo creo que todas las personas tenemos que estar al día con las obligaciones con la Caja. Pero si a usted o a mí nos llega un cobro que ni usted ni yo entendemos, que creemos que está mal hecho o mal calculado, usted y yo, como cualquier otro ciudadano, vamos a presentar las correspondientes gestiones de aclaración de ese monto”, señaló la mandataria.

“A mí me parece que el trámite en el que este señor se encuentra es ahí, verificando lo que le están cobrando, porque no le coincide con sus cuentas y demás, como cualquier otro ciudadano”, agregó.

Señaló que los convenios y arreglos de pago son procesos normales que la institución realiza todos los días sin importar si es un diputado de la República o cualquier otro costarricense.

Además, afirmó no tener “ninguna vela en ese entierro” y rechazó que se le atribuya responsabilidad o se cuestione su honorabilidad por el caso. Añadió que no pretende “lavarse las manos”, pero sostuvo que cada persona debe asumir sus propios asuntos. En ese sentido, señaló que Villalobos debe “cumplir lo que tenga que cumplir”.

“Si tiene deudas con Hacienda, si tiene deudas con la Caja, sea Laura Fernández, sea José Miguel, sea quien sea, tiene que hacerle frente a sus responsabilidades”, dijo.

La mandataria electa también subrayó que el gobierno no es responsable de la selección de los diputados, al señalar que las candidaturas se definen en las asambleas de los partidos políticos.

CCSS notificó cobro de deuda a José Miguel Villalobos

En diciembre de 2025, José Miguel Villalobos, candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aseguró haber sido notificado por la sobre el cobro de la deuda por más de ¢312 millones.

“Revisando el documento, me están cobrando sumas que tienen más de 10 años y que ya se encuentran vencidas desde hace muchos años. Segundo, me están cobrando sumas de servicios médicos, a mí nunca me han atendido en un hospital de la CCSS”, dijo Villalobos, en un video.

En calidad de patrono, se le registra una deuda de ¢149,5 millones por cuotas no pagadas y, bajo la condición de trabajador independiente, otra de ¢162,7 millones, según indicó un informe de la Auditoría Interna de la institución.