Laura Fernández se reúne hoy con Rodrigo Arias y jefes de fracción en el Congreso a recomponer relación legislativa

Imagen de archivo del 16 de julio de 2024 de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Laura Fernández, ministra de la Presidencia. Foto: Despacho de Rodrigo Arias.

La presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se verá este jueves con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, en el marco del encuentro semanal de jefaturas de fracción.

La cita, programada para las 11:30 a. m., responde a una solicitud de Fernández el pasado lunes para abrir un espacio de diálogo con las bancadas y recomponer la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, de cara a los dos meses y medio que restan del actual período legislativo.

El Directorio Legislativo concedió a la jerarca 30 minutos dentro de la agenda habitual.

Aunque la mandataria electa ha señalado que busca “tender puentes” con la Asamblea, también ha acusado a las fracciones de obstaculizar los proyectos impulsados por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, en una relación marcada por la confrontación durante los últimos años.

Fernández renunció al Ministerio de la Presidencia el 31 de enero de 2025 y el cargo permaneció vacante hasta su retorno tras resultar electa, un hecho inédito en la política nacional.