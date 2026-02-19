Política

Laura Fernández se reúne hoy con Rodrigo Arias y jefes de fracción en el Congreso a recomponer relación legislativa

Presidenta electa solicitó espacio para dialogar con presidente legislativo en medio de tensiones con el gobierno de Rodrigo Chaves

Por Juan Fernando Lara Salas
Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Laura Fernández, ministra de la Presidencia, tuvieron un primer acercamiento este martes, con la idea de mejora la coordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Foto: Despacho de Rodrigo Arias.
Imagen de archivo del 16 de julio de 2024 de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Laura Fernández, ministra de la Presidencia. Foto: Despacho de Rodrigo Arias.







Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

